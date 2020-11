Perú.- La Policía de Perú admite la presencia de agentes infiltrados durante protestas y Gobierno anuncia investigación

10/11/2020 Enfrentamientos entre la Polic�a de Per� y manifestantes durante las protestas por la decisi�n del Congreso de aprobar la destituci�n del ya expresidente Mart�n Vizcarra. POLITICA SUDAM�RICA PER� LATINOAM�RICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El jefe del Escuadrón Verde de la Policía de Perú, Freddy Velásquez, ha admitido este viernes la presencia de efectivos vestidos de civil como infiltrados durante las protestas que se sucedieron la semana pasada en el país andino tras la destitución del expresidente Martón Vizcarra y la investidura de Manuel Merino como presidente interino.



Tras el anuncio el Gobierno ha anunciado una investigación para esclarecer posibles negligencias.



El 11 de noviembre participaron "en apoyo", ha explicado Velásquez en una entrevista para la cadena de televisión América TV, "somos parte de la Policía Nacional y ante un evento de alteración nosotros podemos dar apoyo, participar esporádicamente, pero no es nuestra misión específica y no hemos participado de manera constante", ha especificado.



Esta confirmación de produce después de que los manifestantes y organizadores denunciaran la presencia de efectivos de este escuadrón y la represión que aplicaron contra los asistentes en las protestas .



No obstante, Velásquez solo ha confirmado la participación de agentes del Grupo Terna en una de las seis manifestaciones que se registraron a lo largo de la semana en la capital del país, Lima.



De este modo, solo ha hecho alusión a la protesta acontecida del día 11, descartando así que agentes del Escuadrón Verde participaran en la manifestación del día 14, en la que murieron dos jóvenes en enfrentamientos contra la Policía.



El Escuadrón Verde forma parte del denominado Grupo Terna, una unidad de la Policía peruana que está compuesta por agentes vestidos de civil cuyo objetivo es infiltrarse para intervenir en casos de delitos como narcotráfico o asesinato.



Por su parte, el ministro del Interior peruano, Rubén Vargas, ha comunicado este viernes la apertura de una investigación para esclarecer si existieron negligencias en la manera de actuar de la Policía Nacional durante las protestas, que acabaron con la renuncia de Merino.



Vargas se ha reunido con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Policía Nacional y la Cancillería para determinar los próximos pasos a seguir en esta investigación, según ha informado la cartera de Interior a través de su cuenta de Twitter.



Vargas, que asumió el cargo este miércoles tras la renuncia de todo el gabinete anterior de Merino, ha reafirmado que durante su gestión "habrá tolerancia cero con las violaciones a Derechos Humanos y la corrupción" y ha subrayado que "respetaremos el debido proceso de toda investigación que se realice".



Los acontecimientos se han precipitado en Perú, donde el pasado 9 de noviembre el Congreso aprobaba una moción de censura contra el presidente Martín Vizcarra, forzando así el ascenso del hasta entonces presidente del Congreso, Manuel Merino.



Sin embargo, esto ocasionó de forma inmediata protestas que se saldaron con la muerte de dos manifestantes, lo que empujó a Merino a presentar su renuncia. Tras su dimisión, Francisco Sagasti se ha convertido en el presidente de la nación andina.