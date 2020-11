Perú ha tomado malas decisiones electorales, dice cineasta Francisco Lombardi

El director peruano Francisco Lombardi recibe hoy el premio Mayahuel Iberoamericano durante la inauguraci�n de la 35 edici�n del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) celebrado en el Auditorio Telmex, de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (M�xico). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 21 nov (EFE).- El director de cine peruano, Francisco Lombardi, afirmó este sábado en México que en su país sus compatriotas han tomado "malas decisiones electorales" debido a su desinterés en la política y a un deficiente nivel educativo.

"La gente ha estado ajena, ha reaccionado poco a los vaivenes de la política últimamente, en gran medida a las malas decisiones electorales, a la gente no le interesa, está aburrida de la política, le es indiferente", dijo a Efe el realizador en su visita a Guadalajara (oeste de México).

Lombardi (Tacna, 1949) es uno de los directores más reconocidos en su país y acude a la edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara como parte de la delegación de Perú, país invitado de honor de este año y para recibir el Premio Mayahuel Iberoamericano a su trayectoria.

En entrevista tras la inauguración del festival aseguró que las protestas sociales que comenzaron con la destitución del exmandatario Martín Vizcarra por un supuesto caso de corrupción, y que en una semana lograron la renuncia del presidente interino Manuel Merino, dejaron la certeza de que el pueblo peruano sí puede movilizarse e incidir en la política.

La revuelta, liderada principalmente por jóvenes, dejó al menos dos muertos y decenas de heridos por la represión de la policía peruana y significó "un grito contra el abuso del Congreso, contra la clase política y contra la corrupción", consideró Lombardi.

El realizador y productor, conocido por abordar temas políticos y de derechos humanos en sus filmes, señaló que las protestas y el nombramiento de Francisco Sagasti, académico y legislador por el Partido Morado, abren "una esperanza" de que el panorama político puede cambiar.

"Nos ha ilusionado a todos una persona que no tenía mucha presencia política, porque es un intelectual y ha terminado de presidente de la república; se ha hecho un espacio de esperanza a partir de esto que ha ocurrido dentro de este panorama tan oscuro que tenemos en Perú", expresó.

El director de cintas como "La boca del lobo" y "Mariposa negra" ofrecerá una conferencia este sábado dirigida a un reducido grupo de jóvenes cineastas acerca de la evolución del cine peruano como parte de sus actividades en el festival.

EXPLOSIÓN DEL CINE LATINOAMERICANO

Aseguró que el cine latinoamericano ha tenido "una explosión relevante" en los últimos 20 años al ganar protagonismo en los festivales más importantes del mundo y con producciones cada vez más ambiciosas, pero le hace falta superar el reto de masificarse como ocurre con el estadounidense.

"Si te pones a pensar el volumen de películas que se producen y las que llegan a las salas, cuáles tienen una convocatoria de público que hagan que el cine cumpla su función social, los cineastas de América Latina hemos terminado cediendo espacios de exhibición al cine norteamericano", expresó.

El director lucha contra los problemas económicos y el confinamiento por la pandemia de la covid-19 para sacar adelante la posproducción de la película que rodó en 2019, "Amelia", y para la que ha recibido apoyo del Ministerio de Cultura de su país.

La filmografía de Lombardi cuenta con la adaptación de varias novelas al cine como "La ciudad y los perros" que ganó el premio del Festival de San Sebastián en 1985 y "Pantaleón y las visitadoras", la cual obtuvo una decena de premios en el año 2000, ambas historias del peruano Mario Vargas Llosa y "Sin compasión", basada en la novela "Crimen y Castigo" de Dostoievsky.

El realizador y guionista aseguró que mantiene la esperanza de adaptar otra obra literaria al cine y reveló que tiene en planes un proyecto para adaptar los cuentos de un escritor latinoamericano de quien no quiso dar detalles para no poner en juego la cesión de derechos.

Con casi 45 años de trayectoria, Lombardi apuesta por elaborar historias que rompan con "un realismo tan directo" y que puedan llegar a las nuevas generaciones.

"Cuento temas que siempre tienen que ver con cuestiones sociales pero que tengan una perspectiva un poquito menos realista, que rocen un cierto nivel de fantasía. Estoy en eso, escribiendo, buscando un camino un poco diferente y a lo mejor que pueda interesar a gente joven que está buscando algo distinto", concluyó.