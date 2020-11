Paraguay.- Tres guerrilleros del EPP muertos en una operación militar en Paraguay

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Tres presuntos miembros de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) murieron el viernes en una operación militar en la zona de Cerro Guazú, departamento de Amambay.



"Nuestra FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) reporta 3 abatidos pertenecientes al grupo criminal del Norte tras enfrentamiento", ha publicado este sábado en redes sociales el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.



"Tres bajas de sexo masculino, todos mayores de edad e identificamos con las fotografías, oficialmente a cada uno, podemos dar esa identificación en forma oficial y aguardamos que se realice el trabajo de los profesionales en el ámbito", ha explicado un portavoz militar, el teniente coronel Luis Apesteguía, en declaraciones a la televisión C9N.



Los fallecidos serían Lucio Silva, de 62 años; Esteban Marín López, de 36 años; y Rodrigo Argüello, de 24 años. Silva es uno de los más importantes estrategas del EPP, según ha explicado la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.



En el lugar se han hallado restos de sangre que pertenecerían a otras personas que tal vez resultaron heridas y pudieron huir del lugar. "Ningún miembro de nuestra línea fue herido", ha resaltado el portavoz militar.



Apesteguía ha señalado además que no se trata de grupos indígenas. "No son indígenas, eso también podemos confirmar. Los cuerpos serán trasladados posiblemente a Pedro Juan Caballero", ha indicado.



Los guerrilleros cargaban con uniformes pertenecientes del EPP y tenían mochilas y portaban armas de gran calibre. Apesteguía no ha querido descartar la posibilidad de que el enfrentamiento pueda estar relacionado al secuestro del exvicepresidente paraguayo Óscar Denis, secuestrado hace dos meses por el EPP.

