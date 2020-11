Opositores a López Obrador insisten en exigir su renuncia en la capital mexicana

Simpatizantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA), marchan por las calles para exigir la renuncia del presidente de M�xico Andr�s Manuel L�pez Obrador hoy en Ciudad de M�xico (M�xico). EFE/Jos� M�ndez

México, 21 nov (EFE).- Cientos de opositores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marcharon este sábado en la céntrica avenida Reforma, de la capital mexicana, para insistir en la renuncia del mandatario a quien criticaron y lanzaron consignas.

Los protagonistas de la manifestación fueron nuevamente los integrantes del Frente Nacional AntiAMLO, iniciales del presidente, autodenominados Frenaaa, quienes partieron del Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, aunque cambiaron su final y se dirigieron al Auditorio Nacional.

Durante el recorrido, la movilización denominada "El gran despertar de México, esta vez seremos millones", decidió cumplir una parada en el Ángel de la Independencia donde llevaron a cabo un mitin y criticaron la gestión del presidente mexicano e insistieron en que lo "está destrozando y dividiendo".

"¡Fuera López!", "¡Vete López!", "!López comunista!" y "¡López, me arrepiento de haber votado por ti!", fueron algunas de las consignas que los detractores del presidente mostraron en mantas y pancartas.

La organización, abiertamente contraria al presidente mexicano, tiene como principal objetivo exigir la "renuncia" de López Obrador y ha intentado presionar al presidente con distintas manifestaciones.

Las primeras ocurrieron a bordo de automóviles y sonando sus cláxones, aunque la más conocida fue la ocupación del Zócalo capitalino en una acampada que inició el 23 de septiembre y que apenas retiraron el 18 de noviembre.

En esa protesta, la organización ocupó toda la plancha del Zócalo con unas 500 casas de campaña, pero medios locales señalaron que la mayoría no estaban ocupadas y que los manifestantes no llegaban al centenar, algo que los propios organizadores aceptaron.

La organización, señalada de contar con el apoyo económico de varios empresarios, se ha manifestado en numerosas ocasiones en los últimos meses y reclama que López Obrador renuncie antes de que se cumplan los dos años desde que inició su mandato, el 1 de diciembre de 2018, y que terminará el 30 de noviembre de 2024, aunque su salida puede darse en una revocación de mandato a la que se someterá en marzo de 2022.

Fue a finales de mayo cuando se dio la primera protesta sobre vehículos cuando cientos de conductores avanzaron en caravana y tocaron las bocinas de sus autos en la céntrica avenida Reforma de la capital mexicana.