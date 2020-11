Oliveira, Gardner y Fernández se reparten las últimas "pole"

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Redacción deportes, 21 nov (EFE).- El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), el australiano Remy Gardner (Kalex) y el español Raúl Fernández (KTM) se han repartido las "pole position" de sus respectivas categorías en la última clasificación de la temporada, correspondientes al Gran Premio de Portugal de MotoGP en el circuito de Portimao.

Oliveira hizo historia al conseguir la primera "pole position" de un piloto de su nacionalidad en la categoría reina del mundial de motociclismo al marcar un mejor tiempo absoluto de 1:38.892 con el que logró la primera posición por delante del italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20). Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), como el mejor español, fue octavo puesto.

La primera clasificación tuvo que demorarse durante algunos minutos para comprobar que en la zona del circuito por donde cruzó Johann Zarco con su moto "humeante", no había dejado ninguna mancha de aceite que pudiese poner en peligro al resto de pilotos en una zona que se alcanzan muy altas velocidades.

Una vez en marcha la primera clasificación gran parte de la atención se centró en ver si el campeón del mundo Joan Mir sería capaz de lograr el pase a la siguiente fase y desde los primeros minutos tiró con fuerza para encabezar la clasificación, por delante del italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), quien poco después le superó, y como él varios pilotos más, aunque al italiano le quitaron su vuelta rápida por exceder los límites del circuito y con ello cayó a la séptima plaza.

En su regreso a pista Morbidelli recuperó la primera posición, si bien luego le relegó a la segunda plaza por 26 milésimas de segundo el británico Cal Crutchlow, que fueron quienes pasaron a la siguiente clasificación, mientras que Joan Mir acabó vigésimo.

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) fue el primero en marcar un tiempo de referencia con 1:39.698, si bien en el siguiente giro se lo arrebató Franco Morbidelli con una secuencia de tres vueltas rápidas consecutivas 1:39.245, después 1:39.141 y 1:38.936, secundado por dos pilotos de Honda, Cal Crutchlow y el alemán Stefan Bradl, con Viñales por entonces cuarto, si bien Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) subió hasta la tercera plaza, que fue la cuarta al poner el australiano Jack Miller segundo.

No había terminado la sesión y el portugués Miguel Oliveira se puso líder con 1:38.892 y apenas unos segundos por delante para intentar hacer la última "Pole position" de la temporada, si bien nadie pudo batir al portugués que fue "profeta" en su tierra al conseguir la primera "pole" de un portugués en el mundial de la categoría reina y encima en Portugal.

El australiano Remy Gardner (Kalex) sumó su segunda "pole position" del año y la tercera de su carrera deportiva al ser el más rápido en la segunda clasificación, por delante de los italianos Luca Marini (Kalex) y Fabio di Giannantonio (Speed Up).

El líder del mundial, Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex), no quiso arriesgar más de lo estrictamente necesario, pero ello le permitió ascender hasta la cuarta plaza, justo por delante de Lowes, en su última vuelta al trazado portugués.

El español Raúl Fernández (KTM) sumó su sexta "pole position" de la temporada al ser el más rápido de Moto3 con un mejor tiempo de 1:48.051, casi dos décimas de segundo sobre el mejor debutante de la temporada, Jeremy Alcoba (Honda), y con el japonés Ayumu Sasaki (KTM) a 55 milésimas de segundo de él.

Ai Ogura logró en su última vuelta el quinto mejor tiempo, justo por delante del líder del mundial, Albert Arenas (KTM).

Juan Antonio Lladós