Mila Ximénez repite look para el segundo especial de Cantora

28/08/2020 Mila Xim�nez est� afrontando con gran entereza su lucha contra el c�ncer de pulm�n EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Mila Ximénez está pasando por uno de los momentos más duros de su vida tras enterarse hace unos meses de que padecía cáncer de pulmón. Aún así, la colaboradora de televisión no quiere desligarse del medio y sigue yendo a su programa a trabajar y está dando todo de sí. Después de haber estado varios meses separada del medio durante el verano, cogiendo fuerzas y siguiendo los tratamientos pertinentes con su enfermedad, la periodista confesaba que necesitaba volver a su rutina. Dicho y hecho.



Este viernes, Mila Ximénez estuvo en el segundo especial de la herencia de Paquirri y nos sorprendimos al ver el outfit que llevaba... no por nada, sino porque ya se lo hemos visto en televisión y lo cierto es que nos encanta porque ese color azul agua marina le favorece a su tonalidad de piel.



Aunque hace mucho que la colaboradora no se manifiesta públicamente sobre su estado de salud, sabemos que Mila sigue son sus tratamientos y que está luchando fuerza y garra contra ese cáncer que apareció en este año.