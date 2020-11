México dice ante el G20 que la pandemia se debe combatir sin afán de lucro

El presidente mexicano, Andr�s Manuel L�pez Obrador. EFE/ Mario Guzm�n/Archivo

Riad, 21 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó este sábado en la cumbre del Grupo de los 20 y durante su breve intervención enfatizó que la salud debe ser un derecho humano fundamental y que la pandemia de la covid-19 se debe combatir sin afán de lucro.

Además, pidió "confiar más en la responsabilidad de las personas, garantizar, ante toda circunstancia la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda".

Durante su participación en la primera jornada de la cumbre virtual de los líderes del G20 que organiza Arabia Saudí, presidida por el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, López Obrador señaló que "la salud es un derecho humano fundamental, que el Estado tiene que garantizar, haciendo a un lado el afán de lucro. La atención médica, las vacunas y las medicinas, deben ser gratuitas y de aplicación universal".

Ante los líderes mundiales, el mandatario mexicano señaló que "en el rescate económico debe ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales solo en destinar fondos públicos a empresas o a instituciones financieras en quiebra".

López Obrador pidió "no convertir las deudas privadas en deuda pública" y evitar el endeudamiento, "y menos aún si es en beneficio de pocos y a costa del sufrimiento de muchos".

También dijo que se debe "promover una alimentación saludable" y recordó que los más afectados por la pandemia han sido los enfermos de hipertensión, diabetes y obesidad y que estas enfermedades crónicas "se originan o se precipitan por la mala alimentación y la ausencia de actividad física".

Además, llamó a considerar a la familia "como la principal institución de seguridad social, evitar su desintegración y no abandonar a los adultos mayores en albergues o asilos que por confortables que sean nunca suplirán el amor que ofrecen los seres queridos".

En redes sociales, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, indicó que el objetivo de este encuentro es “superar la pandemia, recuperar crecimiento y empleo”.

México ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia que esta semana rebasó los 100.000 decesos y el millón de contagios.

Este sábado arrancó de forma virtual la cumbre anual de líderes del G20, marcada por la crisis económica provocada por la pandemia de la covid-19, con un discurso transmitido en directo del rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudí, país organizador del evento al ejercer la presidencia rotativa del grupo.

"Tenemos que dar un fuerte mensaje de esperanza y de tranquilidad adoptando medidas para mitigar esta crisis", afirmó el monarca en su mensaje de bienvenida al resto de líderes.

Además los llamó a que se creen "las condiciones para un acceso asequible y equitativo (a las vacunas) para todo el mundo".

Durante los dos días que dura la cita, sábado y domingo, los países miembros del Grupo de los 20, que incluye a varios de los más ricos del mundo, discutirán medidas con el objetivo de impulsar una recuperación, que tanto la presidencia de turno como varios de los países participantes se han propuesto que sea “inclusiva” y “sostenible”.

Uno de los temas que va a protagonizar el encuentro, como lo fue en la cumbre extraordinaria de líderes del G20 que tuvo lugar en marzo es cómo hacer accesible la vacuna contra la covid-19 para los países más desarrollados.

El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.

España es un país invitado permanente, mientras que Suiza, Jordania y Singapur han sido invitados también a participar este año.