Merkel llama a no apartar la vista ante la violencia contra las mujeres

Angela Merkel. EFE/EPA/HENNING SCHACHT / Archivo

Berlín, 21 nov (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, llamó hoy con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre a no apartar la vista y subrayó que detrás de cada caso se esconde "una historia terrible".

"No sólo el miércoles que viene, sino siempre y en cualquier lugar, no debemos apartar jamás la vista cuando una niña o una mujer es amenazada o es objeto de violencia", dijo Merkel en su habitual videomensaje de los sábados.

Agregó que "cada caso cuenta una historia terrible y refleja siempre un drama".

Llamó la atención sobre "la injusticia y sufrimiento" de los que son objeto niñas y mujeres en todo el mundo día a día, por ejemplo en los muchos conflictos y enfrentamientos bélicos, pero también en Alemania, donde una de cada tres mujeres sufre al menos una vez en la vida violencia física o sexual.

"Estadísticamente, cada 45 minutos una mujer es atacada o resulta herida por su pareja actual o expareja", indicó Merkel, que calificó estos datos de "desoladores".

Para combatir esta evolución, el Gobierno alemán apuesta por iniciativas y campañas para ayudar a las mujeres y visibilizar la violencia de la que son objeto.

Existe un teléfono de ayuda y una amplia red de ofertas de asistencia como por ejemplo refugios para mujeres, alrededor de 350 en toda Alemania, con más de 6.000 plazas.

A través de la iniciativa "Más fuertes que la violencia", el tema se aborda públicamente para que cada uno actúe de manera consciente y denuncie casos de violencia.

Además, una "Mesa redonda sobre violencia contra mujeres" busca cohesionar las medidas del estado, los estados federados y los municipios en esta materia.

Por otra parte, el gobierno federal invertirá en los próximos cuatro años 120 millones de euros en ampliar la red de centros de asesoramiento y de albergues para mujeres.

"El compromiso del gobierno no se circunscribe sólo a la situación en nuestro país. También trabajamos a nivel internacional para que se evite y combata la violencia contra las mujeres y se les ofrezca protección y apoyo", agregó.