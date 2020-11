Macron pide garantizar a toda costa que haya vacunas para todos

EFE/EPA/YVES HERMAN

Riad, 21 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, urgió a la cumbre del G20 a garantizar "a toda costa" que hay "un acceso universal" de las vacunas contra la pandemia de coronavirus para los habitantes de los países en desarrollo.

"Tenemos que garantizar el acceso a escala planetaria y evitar a toda costa el escenario de un mundo a dos velocidades", afirmó Macron en su intervención en un debate sobre la preparación y la respuesta ante la pandemia.

El mandatario francés señaló que la pandemia "es un test para el G20", que tiene ante sí "una responsabilidad histórica" porque "no habrá una respuesta eficaz que no sea global, coordinada y solidaria".

Macron recordó que el mecanismo internacional COVAX, dedicado a garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas que puedan salir al mercado para prevenir la covid-19, ha reunido ya 4.900 millones de euros, pero recalcó que "hacen falta más contribuciones".

Por ello, propuso crear un mecanismo de donaciones de vacunas por parte de los países desarrollados en favor de las poblaciones prioritarias de los países en desarrollo.

También apostó por favorecer la capa industrial de producción de vacunas con los países en desarrollo, ya que la vacunación general constituirá una protección contra futuras pandemias.

Finalmente, Macron afirmó que todos estos esfuerzos con las vacunas "no tendrán ninguna eficacia" si al mismo tiempo no se intenta reconstruir los sistemas de salud primaria de los países en desarrollo.