Líderes republicanos en Michigan descartan fraude y refutan a Trump

Un trabajador maneja el procesamiento y la verificaci�n de los votos de las Elecciones de Estados Unidos. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Washington, 20 nov (EFE).- Los líderes republicanos de Michigan que se reunieron con el presidente, Donald Trump, en la Casa Blanca esta tarde aseguraron no contar con información que pueda "cambiar el resultado" de las elecciones en el estado, lo que supone un golpe a las denuncias de "fraude" sin pruebas esgrimidas por el mandatario.

"No estamos al tanto de informaciones que podrían cambiar el resultado de la elección en Michigan", señalaron en un comunicado al término de su encuentro con Trump en Washington.

La delegación estuvo encabezada por el presidente del senado de Michigan, Mike Shirkey, y el presidente de la cámara, Lee Chatfield, del estado del Medio Oeste.

Asimismo, añadieron que "el proceso de certificación de Michigan debería proseguir su proceso deliberado libre de amenazas e intimidación".

La reunión de presidente saliente, que todavía no ha reconocido su derrota en las elecciones del 3 de noviembre frente al demócrata Joe Biden, con legisladores republicanos de Michigan se produjo en el marco de sus esfuerzos para dar la vuelta al resultado de los comicios en medio de sus acusaciones, sin pruebas, de "fraude".

Trump ha defendido sin pruebas que en los comicios hubo "votos ilegales", al sostener que hubo fraude en el voto por correo en varios estados.

Según el diario The New York Times, Michigan, donde ganó Biden y que tiene previsto certificar los resultados el lunes, se ha convertido en un objetivo primordial de la campaña de Trump para alterar el resultado de las elecciones.

La republicana Monica Palmer, una de los cuatro miembros de la junta electoral del condado de Wayne -donde se encuentra Detroit-, dijo el jueves al diario The Washington Post que Trump le telefoneó el martes, aparentemente para presionarla con el fin de que cambiara su decisión de validar la victoria de Biden.

Palmer explicó que el mandatario saliente le llamó por la noche, justo después de que sus compañeros y ella hubieran certificado la victoria de Biden en su distrito.

Al día siguiente de la llamada de Trump, el miércoles, Palmer y el otro integrante republicano de la junta electoral de ese condado anunciaron que querían retirar su certificación de los resultados, algo que las autoridades de Michigan han indicado que no permitirán.

Según los últimos conteos, Biden ya tiene 306 delegados en el Colegio Electoral, por encima de la cifra mágica de 270 que otorga la victoria en las elecciones, mientras que Trump tiene 232.