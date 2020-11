La ONU dice que confía en EE.UU. y no le preocupa la situación postelectoral

En la imagen, el secretario general de la ONU, Ant�nio Guterres. EFE/Alba Vigaray/Archivo

Naciones Unidas, 20 nov (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró este viernes que confía plenamente en las instituciones de Estados Unidos y que no está preocupado por el tumultuoso periodo postelectoral que se vive en el país, donde el presidente Donald Trump no ha reconocido su derrota.

"Confiamos en que las instituciones estadounidense resolverán todos los problemas pendientes y no estamos preocupados por eso", aseguró Guterres al ser preguntado en una conferencia de prensa sobre la situación en el país donde Naciones Unidas tiene su sede central.

Tras su derrota electoral en los comicios del pasado 3 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intentando voltear los resultados, primero a través de los tribunales, y ahora también mediante presiones a sus aliados en estados clave.

A pocos días de que se cierren los plazos de cada estado para certificar al ganador de los comicios, y ante la falta de resultados de su estrategia legal, Trump y su equipo han llevado a nuevos extremos su campaña para tratar de amoldar la realidad a su denuncia sin pruebas de que las elecciones fueron fraudulentas.

Así, este jueves, Trump invitó a los líderes republicanos del Congreso estatal de Michigan, controlado por su partido, a reunirse con él en la Casa Blanca este viernes, en un aparente intento de pedir su cooperación para subvertir el resultado en ese estado clave, que Biden ganó por un amplio margen de unos 157.000 votos.

Algunos aliados del mandatario le han animado a persuadir a aquellos Congresos estatales que están controlados por republicanos en los estados donde busca disputar el resultado, como Michigan y Pensilvania, para que ignoren lo votado e intervengan para conceder a Trump los delegados de su territorio en el Colegio Electoral.

El sistema del Colegio Electoral implica que quien gane la mayoría de papeletas en un estado, aunque sea por un voto, se lleva la totalidad de delegados adjudicados a ese territorio en función de su población, y bajo ese esquema, el demócrata Joe Biden ya ha superado con creces los 270 electores que necesitaba para ganar a Trump.