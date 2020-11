Irrazábal aumenta a 17 los contagiados de covid-19 de la selección uruguaya

En la imagen, jugadores de Uruguay al final del partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar entre las selecciones de Uruguay y Brasil en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/Matilde Campodonico/Archivo

Montevideo, 21 nov (EFE).- El portero Yonatan Irrazábal se transformó este sábado en el contagiado 17 de los futbolistas de la selección uruguaya luego de la doble etapa de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, afirmó a Efe el futbolista.

La selección uruguaya no para de sumar nuevos casos positivos, que comenzó con el del lateral del Palmeiras Matías Viña y en la lista se incluyen el goleador del Atlético Madrid Luis Suárez y el capitán celeste, Diego Godín.

Irrazábal, que se encontraba en cuarentena ante la posibilidad de ser positivo, señaló que en estos momentos siente dolor de espalda y cabeza, aunque está bien.

El brote de la selección uruguaya tuvo repercusiones a nivel de gobierno e incluso el Ministerio de Salud Pública del país multó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a unos 534.000 pesos uruguayos (unos 12.136 dólares).

"MSP multa a la AUF 500 Unidades Reajustables por incumplimiento de protocolos sanitarios en el Complejo Celeste. Se da vista", escribió el ministro Daniel Salinas en su cuenta de Twitter.

Hasta este momento, los futbolistas contagiados son: Viña, Rodrigo Muñoz, Alexis Rolín, Luis Suárez, Diego Rossi, Darwin Núñez, Lucas Torreira, Gabriel Neves, Brian Rodríguez, Diego Godín e Irrazábal.

Preocupa, sin duda, la figura del seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, quien tiene 73 años y una delicada condición física.

Uno de los puntos más criticados por las autoridades del gobierno es una foto que compartieron los futbolistas en el patio del Complejo Celeste -centro de entrenamiento de Uruguay- donde estaban en un fogón sin tapabocas.

La sanción de la AUF no cayó bien en el plantel celeste e incluso Godín dijo en declaraciones al noticiero local Telemundo que, si bien hubo contagios, no se puede hacer una hipótesis de descuidos por una fotografía.

El Rentistas, club donde milita Irrazábal, aplazó su partido de la quinta jornada del Intermedio debido al contagio de Rolín, a la cuarentena que tenía que hacer el portero y a que su rival, el Plaza Colonia, también tenía un caso positivo.