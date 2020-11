Inversionista colombiano señala que el "futuro del trabajo" es el remoto

El teletrabajo permitir� a las empresas no limitarse a contratar personas por la cercan�a con el lugar del trabajo, sino que podr�an reclutar a empleados mejor capacitados en zonas geogr�ficas lejanas. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

San Salvador, 20 nov (EFE).- El inversionista colombiano y experto en tecnología Alexander Torrenegra aseguró este viernes en una ponencia que el "futuro del trabajo" en Latinoamérica es el trabajo remoto tras la pandemia de la covid-19.

"El futuro del trabajo es altamente remoto", dado que habrá "mucho valor siendo intercambiado a través del trabajo remoto y lo vengo diciendo desde antes de la pandemia", apuntó Torrenegra en una ponencia en un evento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Añadió que el teletrabajo no será fundamental en el futuro cercano únicamente por el temor de las personas a contagiarse con el virus, sino que hay "razones de peso mucho más importantes" para las empresas.

Explicó que este tipo de trabajo permitirá a las empresas no limitarse a contratar personas por la cercanía con el lugar del trabajo, sino que podrían reclutar a empleados mejor capacitados en zonas geográficas lejanas.

Añadió que las empresas o emprendimientos que no se arriesguen por este tipo de trabajo corren el riesgo de fracasar.

Torrenegra llamó a los emprendedores centroamericanos a que "sean parte de la creación de ese futuro" y que "busquen formas de trabajar remotamente, de conseguir clientes a escala global".

"No dejen que el futuro les pase por el frente y pierdan el tren, sino que métanse en él para que, como emprendedores, puedan aprovecharlo", concluyó.

El inversionista colombiano participó así en la tercera jornada del Tercer Encuentro Regional SICA Emprende 2020 que se lleva a cabo de forma virtual por las restricciones por el coronavirus y que concluye este viernes.

El evento es impulsado por el Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (Cenpromype), con sede en El Salvador, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (Meic), de Taiwán, y con el copatrocinio de la Agencia Efe.