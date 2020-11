Fútbol/Primera.- (Previa) La Real Sociedad busca la sexta victoria en el Carranza y el Granada recibe al colista

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad, líder antes del comienzo de la décima jornada de LaLiga Santander, busca este domingo en el Ramón de Carranza su sexta victoria liguera consecutiva, mientras que el Granada busca corregir su rumbo ante un Real Valladolid que consiguió reaccionar antes del parón y el Valencia espera dar continuidad a su triunfo ante el Real Madrid en su visita a Vitoria.



Los donostiarras, que han sumado 20 de 27 puntos posibles, lograron marcharse al parón de selecciones en lo más alto de la tabla en solitario, y solo la derrota ante el Nápoles en la Europa League (0-1) ha empañado su espectacular racha de siete triunfos en los últimos ocho partidos disputados entre todas las competiciones.



Antes de afrontar su duelo continental ante el AZ Alkmaar, el conjunto de Imanol Alguacil quiere confirmar su primera posición de la clasificación (16.15 horas) ante un Cádiz (14) que defiende la última de las plazas europeas. Para ello, deberá refrendar su solidez defensiva, que le mantiene como el segundo equipo menos goleado (4) tras el Atlético (2) -con dos partidos menos- y tras haber encajado solo dos tantos en sus últimos cinco encuentros.



Le Normand, que vio la roja directa en el duelo ante el Granada (2-0), y los lesionados Illarramendi, Gorosabel, Sagnan, Sangalli, Álex Sola y Pacheco se perderán el choque ante un Cádiz que podrá contar en el banquillo con Álvaro Cervera, al que Apelación ha suspendido cautelarmente la sanción de cuatro partidos por criticar las decisiones arbitrales.



El conjunto amarillo, que interrumpió ante el Atlético (4-0) una serie de cinco duelos puntuando -incluida la victoria en el Di Stéfano (0-1)-, también acudirá a la cita cargado de bajas, aunque Akapo e Iza Carcelén llegan a tiempo. Sin su delantera titular, por una rotura fibrilar en el sóleo de Álvaro Negredo y el positivo por coronavirus con Honduras del 'Choco' Lozano, el cuadro andaluz deberá improvisar en ataque, a lo que se suman las ausencias de Luismi Quezada, José Mari, Juan Cala y Augusto Fernández.



PUCELA, OPORTUNIDAD Y TRAMPA PARA EL GRANADA



En el Nuevo Los Cármenes (18.30 horas), el Granada recibe al colista Valladolid con el objetivo de dejar atrás la derrota en el Reale Arena y poner fin a dos jornadas ligueras sin ganar. Los nazaríes quieren refrendar su quinta plaza (14) y dormir una semana más en posiciones continentales antes de recibir al Omonia en Liga Europa.



La buena noticia para Diego Martínez es la recuperación de la plantilla de los numerosos casos de COVID-19, aunque deberá lamentar las ausencias de Neyder Lozano, Quini y Kenedy y tendrá que estar pendiente del estado de Ramón Azeez y Víctor Díaz.



Los pucelanos, por su parte, celebraron justo antes del parón su primera victoria del curso ante el Athletic (2-1), pero no les bastó para abandonar el 'farolillo rojo'. Una victoria ante los andaluces les daría la oportunidad de alcanzar la zona de salvación, a un punto de sus seis. Raúl García y Kiko Olivas se perderán el choque.



ALAVÉS Y VALENCIA, AL ALZA



En el último duelo del día, en Mendizorrotza (21.00 horas), Deportivo Alavés y Valencia esperan continuar con la tendencia al alza que experimentaban antes del parón. De hecho, los de Javi Gracia consiguieron entonces sacarle los colores al Real Madrid (4-1), justo después de rascar un punto ante el Getafe (2-2).



Con ello, son undécimos con 11 unidades, a tres de Europa y cuatro sobre el descenso, al que miran más cerca los vitorianos (9), que buscan su cuarta jornada consecutiva puntuando tras vencer en Valladolid y firmar dos empates ante Barcelona (1-1) y Levante (1-1).



Con todos pendientes de Maxi Gómez, con una contusión en la rodilla, el conjunto 'che' no podrá disponer ni de Mouctar Diakhaby ni de Jasper Cillessen, mientras que Edgar Méndez, por sanción, y Pere Pons, por lesión, no estarán con los babazorros, que todavía esperan el negativo de Burgui para saber si puede jugar.



EL EIBAR BUSCA GANAR POR FIN EN IPURUA ANTE EL GETAFE



Por último, en Ipurua, el Eibar quiere dejar atrás su irregularidad y conseguir al fin ante el Getafe su primera victoria en casa. Los dos triunfos de los de José Luis Mendilibar, que acumulan 9 puntos, llegaron en Pucela y en el Sánchez-Pizjuán, pero el coliseo armero se les resiste.



Enfrente, los de José Bordalás (11) solo han sumado 4 de los últimos 15 puntos en juego, y necesitan dar un golpe de efecto si no se quieren ver envueltos en problemas. Nemanja Maksimovic, al haber estado en contacto con el positivo Luka Jovic, se cae de la lista azulona, mientras que los armeros Quique González, José Ángel, Kevin Rodrigues y Sergio Cubero no estarán por lesión.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



SD Eibar - Getafe. González Fuertes (C.Asturiano) 14.00 horas.



Cádiz - Real Sociedad. Estrada Fernández (C.Catalán) 16.15 horas.



Granada - Valladolid. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30 horas.



Deportivo Alavés - Valencia. Jaime Latre (C.Aragonés) 21.00 horas.

