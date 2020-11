Fútbol/Premier.- (Crónica) El Tottenham se pone líder tras derrotar al Manchester City

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Tottenham es el nuevo líder de la Premier League después de imponerse al Manchester City (2-0) en un partido de la novena jornada gracias a los goles de Son Heung Min y Giovani Lo Celso, mientras que el Chelsea tampoco falló en su visita al Newcastle para quedarse a dos puntos de los 'Spurs'.



José Mourinho le ganó la partida a Pep Guardiola y deja a los 'citizens' en una preocupante décima posición. "Se siente bien uno como líder, pero quizá este domingo volvamos a ser segundos y -sinceramente- esto no va a ser un problema para mí. Estoy muy contento con la evolución de mis jugadores", indicó el portugués tras la victoria.



"No estamos luchando por el título, solo estamos luchando por ganar todos los partidos", añadió Mourinho, "muy feliz" desde los 10 minutos de partido cuando Son puso el 1-0 para los londinenses. El City se hizo dueño del encuentro, pero nada cambió el marcador, ni tan siquiera un gol de Aymeric Laporte que anuló el VAR.



El ex bético Lo Celso puso el 2-0 definitivo a 25 minutos para el final. "Podría haber sido mejor para nosotrod, pero jugamos de manera similar a como lo hemos hecho toda la temporada", dijo Pep Guardiola. "Tuvimos nuestras oportunidades, pero no pudimos marcar y ellos hicieron dos o tres oportunidades en el contraataque", añadió el de Santpedor.



Por su parte, el Chelsea venció al Newcastle tras un gol en propia puerta de Federico Fernández y un tanto de Tammy Abraham. Fernández convirtió el gol inicial bajo la presión de Ben Chilwell y Abraham culminó el triundo en la segunda parte. Las paradas de Karl Darlow impidieron un marcador más amplio para los de Frank Lampard.



En Old Trafford, el Manchester United ganó por la mínima al West Bromwich Albion (1-0) con un solitario tanto de Bruno Fernandes, que tuvo que repitir un penalti muy extraño lanzado con la puntera. A la segunda sí logró batir al portero rival para dejar los puntos en casa. Los 'red devils' siguen lejos de los mejores en la decimocuarta posición.



Además, el Brighton obtuvo su primera victoria desde septiembre tras imponerse al Aston Villa por 1-2. Danny Welbeck puso al Brighton por delante a los 12 minutos tras una carrera magnífica y una gran definición. Ezri Konsa empató para los 'villanos', pero Solly March firmó el segundo con un buen disparo solo diez minutos después.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 9.



-Sábado.



Newcastle - Chelsea 0-2.



Aston Villa - Brighton 1-2.



Tottenham - Manchester City 2-0.



Manchester United - West Bromwich Albion 1-0.



-Domingo.



Fulham - Everton.



Sheffield United - West Ham.



Leeds United - Arsenal.



Liverpool - Leicester.



-Lunes.



Burnley - Crystal Palace.



Wolverhampton - Southampton.

