Fútbol.- Zidane: "Merecimos mucho más, hemos perdido dos puntos claramente"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, cree que "merecieron mucho más" tras empatar con el Villarreal este sábado (1-1) en la décima jornada liguera y aseguró que han "perdido dos puntos" después del "gran esfuerzo" de sus jugadores debido a las numerosas bajas del vigente campeón de Liga.



"Merecimos mucho más hoy con el partido que hicimos, sobre todo por la primera parte. Me molestó no ganar por el esfuerzo de mis jugadores", manifestó Zidane en rueda de prensa. "Hemos perdido dos puntos claramente", añadió el técnico francés.



"Hay que felicitar a los jugadores porque lo hicieron bien. La pena es que no hemos arriesgado nada y en una jugada así te puede pasar (el empate) porque es fútbol. Me molesta porque merecíamos los tres puntos, es una pena", reiteró Zidane.



Preguntado por los cambios de Odegaard y Mariano, el preparador del Real Madrid explicó que ambos "llevaban mucho tiempo sin jugar". "Mariano al final estaba agotado y ya está. Odegaard, un poco lo mismo. Hubiera cambiado a más jugadores, pero no podía", agregó antes de reforzar a Hazard. "Ya está con nosotros, en un partido tenemos que gestionar bien los minutos, pero está bien".



Además, Zidane no quiso comentar nada sobre la posible salida de Isco en el mercado invernal. "No, no digo nada. Lo que pasa dentro se habla dentro. Isco ahora es jugador del Real Madrid, está con nosotros y no hay nada que hablar", zanjó.



Por último, el entrenador del conjunto blanco aseguró que tiene "la misma ilusión que el primer día" y que "será así hasta el último día". "Vosotros seguís con lo vuestro (-dijo a la prensa-) y yo seguiré con mi trabajo", finalizó Zidane.

Te Recomendamos