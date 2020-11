Fútbol.- Nacho Fernández: "No hay nada que echar en cara a los jugadores"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El jugador del Real Madrid Nacho Fernández lamentó haber dejado escapar dos puntos en el partido ante el Villarreal (1-1), de la jornada 10 en la Liga Santander, y afirmó que "no hay nada que echar en cara a los jugadores" porque estuvieron "a punto de ganar" en el estadio de La Cerámica.



"Obviamente teníamos bajas muy importantes, y muchas, no es fácil afrontar todos los partidos, pero no hay excusas. El equipo ha dado la cara y ha estado a punto de ganar el partido. No hay nada que echar en cara a los jugadores", indicó Nacho en declaraciones a Movistar.



Preguntado por la acción del penalti de Courtois sobre Chukwueze, el defensa merengue dijo que no están "teniendo suerte con estas acciones". "Sufrimos muchos penaltis, hoy otro que nos quita dos puntos, tenemos que trabajarlo e intentar que no suceda más", añadió el madrileño.



"Queríamos ganar, estaba claro que íbamos a por los tres puntos. En la primera parte fuimos sólidos y el Villarreal no tuvo ocasiones claras. En la segunda parte nos hemos abierto un poquito más y nos han llegado con más problemas. No mucho más, pero sí lo justo para que nos empaten el partido", explicó Nacho.



Por último, el jugador del Real Madrid recordó que se trata de una "temporada atípica y complicada". "Ningún equipo es fiable al cien por cien, y nosotros intentamos sacar los máximos puntos posibles. Hemos empalmado casi una temporada con otro, el que esté un poquito mejor se llevará la Liga", indicó Nacho, que está convencido de que "tienen plantilla" suficiente "para afrontar todos los partidos".

