Fútbol.- Emery: "Su gol nos cogió despistados, incluso al juez de línea"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, destacó que su equipo sigue en buen camino tras empatar (1-1) con el campeón en la décima jornada de LaLiga Santander, aunque apuntó que merecieron sacar la victoria ante el Real Madrid por las ocasiones del segundo tiempo.



"Los primeros 15 minutos con el gol de ellos, la sensación era que nos ha cogido un poco despistados, incluso al línea. Hemos estado aturdidos, progresivamente hemos llegado más a su área. La segunda parte hemos hecho cuatro ocasiones buenas de gol. No les he visto llegar ocasiones claras", dijo en rueda de prensa.



El técnico del 'submarino' se refirió así al tanto de Mariano a los dos minutos, con un gesto del árbitro de levantar y bajar el banderín que también influyó en la mala reacción local a la internada del delantero. Emery además dio ese punto de vista después de que Zidane apuntara que su equipo había perdido dos puntos.



"Empatar contra el campeón te puede dejar satisfecho pero a nivel de lo que ha pasado tengo la sensación de que el partido tenía que haber sido nuestro. No nos desvía de nuestro camino", afirmó, antes de asegurar que a Kubo lo usa "en beneficio" del Villarrel, y no pensando en que es jugador cedido por el Real Madrid.



El japonés jugó los últimos cinco minutos y tuvo la última ocasión de un equipo que crece. "Estamos en el camino, dando pasos para crecer. Los que han empezado han ganado crédito pero todos los partidos son diferentes y te dan otras opciones. Tenía preparado distintas circunstancias para utilizar a los jugadores. La entrada fue buena tras el descanso y los cambios dieron un impulso más. Lo importante es el equipo", terminó.

