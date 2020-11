Fútbol.-El Sevilla sigue al alza tras ganar el Celta en los últimos minutos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Sevilla regresó del parón con un triunfo muy importante al tumbar al Celta (4-2) en los minutos finales de un duelo perteneciente a la jornada 10 en la Liga Santander y sigue al alza para acercarse a los puestos europeos pese a tener dos partidos menos, mientras que el Elche rescató un valioso punto en su visita al Levante (1-1).



El equipo de Julen Lopetegui mereció el triunfo, pero necesitó esperar hasta el minuto 85 para ponerse por delante en el marcador de forma definitiva. El triunfo de los andaluces estropeó el debut de Eduardo Coudet como nuevo entrenador del Celta, después del gran arranque de los gallegos, que llegaron a comprometer al vigente campeón de la Europa League y tuvieron ocasiones para ponerse por delante.



Sin embargo, eso fue cosa del conjunto de Nervión, que a los cinco minutos ya ganaba con un gol de Jules Koundé al aprovechar un rechace provocado por Diego Carlos tras un cabezazo. El Celta no se amilanó y respondió acto seguido tras un fallo estripitoso de Vaclík, que no pudo atrapar un centro de Hugo Mallo y Aspas apareció con el don de la oportunidad para empatar el envite.



Ahí fue cuando creció el cuadro olívico después de que -nuevamente Iago Aspas- apurase la línea de fondo para sacar un centro que desvió el meta sevillista y Nolito, un ex de los andaluces, la empujó a gol para satisfacción del cuadro celeste. La primera parte había sido magnífica para sus intereses hasta que En-Nesyri hizo bueno un centro pasado de Jesús Navas en el tiempo de prolongación.



El ariete marroquí, que venía de marcar con su selección, sigue creciendo y dio un paso al frente con ese tanto que supuso el 2-2. Sin embargo, toda la efervescencia generada por el ex del Málaga y Leganés se apagó en la segunda mitad, también por el poso que impuso el equipo vigués al choque. Joan Jordán tuvo la más clara con una falta en la que estuvo a punto de disfrazarse de Cristiano Ronaldo.



No fue a balón parado, pero sí poco después del asedio local en el tramo final. Rakitic cedió un balón franco a Escudero cuyo disparo se coló en la portería después de ser desviado por Tapia. El tanto hizo justicia a la apuesta de los locales, que cerraron el triunfo un minuto después con un gol de Munir a la contra, también de manera defectuosa tras rozar en Murillo.



REPARTO DE PUNTOS PARA LEVANTE Y ELCHE



Por su parte, Levante y Elche se repartieron los puntos (1-1) en el partido que inauguró el menú del sábado en el Ciutat de Valencia. Los granotas se adelantaron poco antes del cuarto de hora con un testarazo de Gonzalo Melero en un córner perfectamente botado por el internacional español José Campaña. El gol dio alas a los locales, pero el Elche supo aguantar con oficio.



Los pupilos de Jorge Almirón fueron a más en la segunda mitad y comenzaron a crear peligro en la portería blaugrana, aunque no fue hasta el minuto 64 cuando Tete Morente igualó la contienda con otro cabezazo, en esta ocasión tras una falta a balón parado en el costado izquierdo. Morente fue más listo que Aitor y metió la cabeza para anticiparse a su rival tras el centro de Josema.



El punto deja al Elche en una cómoda séptima posición, a dos puntos de los puestos europeos en la temporada de su regreso a la élite nacional, mientras que el Levante sale del descenso de forma provisional a la espera del resto de resultados de la décima jornada en Primera División.



--RESULTADOS JORNADA 10.



-Sábado 21.



Levante UD - Elche 1-1.



Villarreal - Real Madrid 1-1.



Sevilla - Celta 4-2.



Atlético - FC Barcelona 21:00.



-Domingo 22.



SD Eibar - Getafe 14:00.



Cádiz - Real Sociedad 16:15.



Granada - Valladolid 18:30.



Alavés - Valencia 21:00.



-Viernes 20.



Osasuna - SD Huesca 1-1.

Te Recomendamos