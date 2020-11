Fred VanVleet logra el acuerdo mejor pagado para un jugador no seleccionado

En la imagen, el base reserva Fred VanVleet de los Raptors de Toronto. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Redacción Deportes (EEUU), 21 nov (EFE).- El base reserva Fred VanVleet acordó contrato de cuatro temporadas y 85 millones de dólares para firmar con los Raptors de Toronto.

Así lo indicó este sábado su agente Brian Jungreis, de la firmaParlay Sports & Entertainment.

Mientras que varias fuentes cercanas a las negociaciones agregaron que el acuerdo incluye una opción de jugador para la última temporada del contrato.

VanVleet no fue seleccionado en el sorteo universitario después de formarse con Wichita State antes de la temporada 2016-17, pero ahora tiene el contrato más grande en la historia de la NBA que consigue un jugador no elegido, superando el de cuatro temporadas y 70,1 millones de Wesley Matthews que recibió con los Mavericks de Dallas en el 2015.

Después de firmar con los Raptors un contrato de dos años y 1,45 millón de dólares, VanVleet luchó por encontrar cada vez más minutos de juego, detrás de la dupla formada por el base Kyle Lowry y el escolta DeMar DeRozan.

Pero cuando DeRozan fue enviado a los Spurs de San Antonio en un acuerdo de dos temporadas por el alero Kawhi Leonard, VanVleet llenó el vacío que dejó el que era considerado hasta entonces jugador franquicia.

Logró su mejor etapa en los playoffs esa temporada, cuando destacó en los tiros triples en las finales de la Conferencia Este contra los Bucks de Milwaukee

Mientras que en las Finales contra los Warriors de Golden State, consiguió un 40 por ciento en 6,7 intentos de triples por partido y ayudó a los Raptors a ganar el primer campeonato de la franquicia.

La temporada pasada promedió la mejor marca de su carrera, con 17,6 puntos por partido, que fue también el más alto de un jugador no reclutado desde que Mike James logró 20,3 tantos con Toronto, en el 2005-06.

También promedió 6,6 asistencias la temporada pasada, llegó a la línea de tiros libres casi cuatro veces por partido, y estuvo empatado en el tercer lugar de la liga en robos, con promedio de 1,9 por encuentro.