Fran Rivera se pronuncia tras la entrevista de Teresa Rivera

MADRID, 21 (CHANCE)



La entrevista de Teresa Rivera en el segundo especial de la herencia de Paquirri ha sido demoledora. No precisamente por sus declaraciones, porque son más de lo mismo de lo que hemos estado oyendo durante años de historia, sino porque se trata de la hermana de Paquirri, una de las personas más allegadas al torero. Además, la tía de Kiko Rivera ha puesto sobre la mesa la verdad del cuento y lo ha hecho sin pelos en la lengua.



Fran Rivera ya se ha pronunciado por redes sociales tras la entrevista de su tía y ¡atención! porque ha dejado claro que la mejor herencia que ha recibido su padre es su sangra: "La mejor herencia, mi sangre". A este texto va acompañada una imagen de un traje de torero, las manoletinas, un capote... Todo lo que tiene que ver con el mundo de su padre y al suyo, ya que como bien sabemos, tanto él como su hermano quisieron seguir el camino de Paquirri.



De esta manera, Francisco deja claro que, aunque no pueda recuperar las pertenencias de su padre, lo mejor que le ha quedado de él es su sangre. No solamente el orgullo de ser hijo de un torero que hizo historia y que dejó un legado en el mundo de la tauromaquia intachable, sino ser hijo de un padre que siempre estuvo ahí para su familia.





Te Recomendamos