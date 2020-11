Fernando Martínez de irujo, afectado por no poder hacer la misa que se merecía la Duquesa de Alba

15/07/2015 El romance entre Eugenia Mart�nez de Irujo y Jos� Coronado es la nueva relaci�n del verano tras el romance de Isabel Preysler y Jos� Coronado. �Hola! trae las primeras im�genes de este noviazgo que ha devuelto la ilusi�n a ambos EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Este viernes se cumplían seis años de la dolorosa pérdida de la Duquesa de Alba, una mujer que siempre tuvo ese carisma que conseguía llenar a todo aquel que la conocía y por el que todavía la recordamos entre nosotros. Sus hijos la han recordado en un día tan especial como el de ayer, pero no todos han podido hacer lo que les hubiese gustado. Cayetano Martínez de Irujo celebró una misa en Sevilla, a la que no acudió ningún hermano y los demás, se han mostrado de lo más tristes... sobre todo Fernando, que nos ha confesado cómo se encuentra en el aniversario de la muerte de su madre.



PREGUNTA: Buenas tardes, solo preguntarle por un aniversario que es importante para ustedes ¿han hecho algo en la intimidad?FERNANDO: No, en principio noP: ¿ni en casa ni una misa se va a poder hacer por la situación?F: ClaroP: Bueno, pero está en el recuerdoF: Otro añoP: ¿estaría orgullosa de la reconciliación con Cayetano?F: No lo séP: Nos acordamos mucho de ellaF: Muchas gracias



De esta manera, Fernando ha dejado claro ante los medios de comunicación que se siente muy apenado por no poder hacer la misa que se merecía su madre. Lo que más nos ha llamado la atención de sus palabras es el 'No lo sé' que pronuncia cuando le preguntamos si la Duquesa de Alba estaría orgullosa de la reconciliación que ha tenido Cayetano con sus hermanos.