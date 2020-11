Etiopía.- El Gobierno etíope rechaza la posible mediación de la Unión Africana en el conflicto de Tigray

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno etíope ha rechazado este sábado que la Unión Africana vaya a ejercer, de momento, de parte mediadora en el conflicto abierto en la región de Tigray, en el norte del país, si bien ha confirmado que el primer ministro, Abiy Ahmed, se reunirá "uno por uno" con los tres enviados del organismo internacional.



Esta declaración tiene lugar solo horas después de que la Unión Africana anunciara el viernes por la noche el nombramiento de los ex presidentes Joaquim Chissano de Mozambique, Ellen Johnson-Sirleaf de Liberia y Kgalema Motlanthe de Sudáfrica como representantes para resolver el gravísimo conflicto abierto en la región entre el Gobierno y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF).



"Las noticias de que estos enviados van a mediar entre el Gobierno Federal y los elementos criminales del frente son falsas. La postura del Gobierno federal en relación a este asunto no ha cambiado", según un comunicado de la oficina de verificación del Estado de Emergencia del Gobierno etíope en Facebook, recogido por el 'Addis Standard'.



Otros intentos diplomáticos no han terminado en buen puerto. El embajador estadounidense en Etiopía, Michael Raynor, dijo el jueves que había contactado con Abiy y el líder del TPLF, Debretsion Gebremichael, durante la última semana y vio "un firme compromiso con la continuación del conflicto militar". "Ninguna de las partes siente que pueda articular una base para una solución negociada o mediada", manifestó.



El vicesecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Africanos, Tibor Nagy, manifestó durante el mismo acto con Raynor que "no hay equivalencia" entre el Gobierno central y Tigray. "No son dos estados soberanos luchando entre ellos", puntualizó.



"Esto es una facción del Gobierno que gestiona una región en Etiopía que ha decidido iniciar hostilidades contra el Gobierno central y no ha logrado, desde mi punto de vista, el efecto que pensaba que iba a obtener", remachó, según la transcripción facilitada por el Departamento de Estado.



Las hostilidades estallaron el pasado 4 de noviembre tras meses de tensión entre el Gobierno y el Frente, al que Abiy ha declarado como una administración renegada de la región, en respuesta a un ataque del grupo contra una importante base del Ejército.



Más de 100.000 personas han acabado desplazadas y Naciones Unidas teme que más de un millón pueda necesitar ayuda humanitaria urgente.



En lo que respecta al frente de combate actual, las autoridades de Etiopía han asegurado en las últimas horas que han tomado las localidades de Axum y Adwa, en nuevos avances hacia la capital regional, Mekelle.



Asimismo, el Gobierno ha señalado a través de un comunicado que las fuerzas gubernamentales ya controlan además "zonas adyacentes" a la ciudad de Adigrat, a 116 kilómetros al norte de la capital, cuya caída parece ser inminente.





