ESPECIAL CANTORA 2: El tasador dictamina que las esmeraldas "son piezas de media calidad"

MADRID, 21 (CHANCE)



Si hay algo de lo que se haya hablado desde que ha salido al descubierto los tejemanejes de Isabel Pantoja en la herencia de Paquirri son de las esmeraldas que le pertenecían a Teresa Rivera y que la cantante se las dios años después de la muerte del torero. Siempre se ha dicho que la tonadillera manipuló las esmeraldas que el diestro compró para su madre -y que una vez fallecida heredaría su hermana- y hoy hemos sabido la verdad en el segundo especial de Cantora.



El tasador ha dejado bien claro que las joyas de Teresa Rivera son de una calidad media y que es muy raro que un torero de la categoría de Paquirri, siendo tan generoso como era y con el poder adquisitivo que tenía, comprara unas esmeraldas de baja calidad. Esto ha sido lo que ha dictaminado el tasador de joyas:



"Las esmeraldas que llevan estos pendientes son colombianas, del pendiente el precio serie medio, la esmeralda sería un poquito mejor que los diamantes. Todo es de una calidad muy media, no hay nada que sea de una calidad extremadamente alta, si provienen de una joyería es raro que utilizaran unas piezas de calidad media y no alta. Lo que te puedo decir es que esa pieza no está hecha por una alta joyería. No te puedo decir que hayan sido manipuladas, pero es más lógico que hayan hecho una réplica de menor calidad. Estas esmeraldas no son de muy buena calidad, se comprarían en una joyería mala. El precio de estos pendientes son de 2000 euros".



La que también ha querido pronunciarse al respecto es Teresa Rivera quien vio las esmeraldas en manos de su madre en vida y cuando se las entregó Isabel Pantoja, años más tarde, supo desde el primer momento que esas joyas no eran las auténticas: "Mi madre las tuvo varios años, en cuanto las vi sabía que no eran las buenas, yo lo sabía cuando me las dio carmen ¡hombre! Mi madre me dijo que como se las había regalado paco, que se las diera a él, por eso las guarda él".