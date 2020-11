El ideal look de Laura Matamoros para este sábado soleado

13/02/2019 Laura Matamoros EUROPA ESPA�A SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO EUROPA PRESS



MADRID, 21 (CHANCE)



Laura Matamoros no deja de sorprendernos. La hija del colaborador de televisión se enfrenta a este sábado soleado con un look que nos ha enamorado de arriba abajo, fresco y otoñal, con el que podrá llevar a cabo todo lo que se proponga. La influencer ha colgado a sus redes sociales dos imágenes en las que podemos ver qué ha elegido para día tan soleado y lo cierto es que ha recibido muchos comentarios.



La pareja de Benji Aparicio ha elegido un conjunto tipo lencero, que imita a pijama de color oro suave y estampados oscuros de camisa y pantalón suelto, combinado con un abrigo con hombreras negro. Ideal para el día tan otoñal que hace en la capital y con lo que luce una figura elegante y a la vez cómoda.



De esta manera, Laura Matamoros se ha mostrado de lo más natural en su cuenta de Instagram, luciendo un rostro poco cargado de maquillaje ya que sabemos que la hija de Kiko no abusa de ello porque tiene un cutis perfecto y cuidado con sus tratamientos faciales. La hermana de Diego Matamoros ya está preparada para este fin de semana ¿y tú?