El G20 destaca la importancia del acceso universal a la vacuna anticovid

EFE/EPA/G20

Riad, 21 nov (EFE).- Varios de los líderes del G20 coincidieron hoy, en la primera jornada de la cumbre de este organismo multilateral, en la importancia de contar con un sistema que garantice el acceso universal a las vacunas contra la covid-19, uno de los temas que se perfila como prioritarios de este encuentro, que concluye mañana, domingo.

"Tenemos que garantizar el acceso a escala planetaria y evitar a toda costa el escenario de un mundo a dos velocidades", manifestó el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una intervención pregrabada en un evento paralelo al primer encuentro de este fin de semana de los jefes de Estado y de Gobierno del Grupo, que se celebra de forma telemática debido a las restricciones que impone la pandemia.

Aunque celebró la puesta en marcha del mecanismo internacional COVAX, dedicado a garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas contra la covid-19, Macron recalcó que "hacen falta más contribuciones" y propuso crear un mecanismo de donaciones de estos medicamentos de los países desarrollados para aquellos en desarrollo.

En ese mismo foro, la canciller alemana, Angela Merkel, consideró que “para poder superar la pandemia cada país tiene que tener acceso y ser capaz de acceder a la vacuna” y que los fondos recaudados hasta ahora dentro del sistema de COVAX “no son suficientes para alcanzar este objetivo”.

“Por lo tanto, apelo a ustedes para apoyar esta importante iniciativa”, pidió a sus colegas del G20.

"UN DERECHO DE TODOS"

También el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió durante su participación en la reunión de líderes del G20 que el acceso a las terapias y a las vacunas debe ser un derecho de todas las poblaciones.

“Para Italia estos son bienes públicos de todos y no el privilegio de unos pocos", remarcó.

Del mismo modo, el primer ministro británico, Boris Johnson, anticipó antes de la inauguración de la cumbre, que durante su intervención en esta subrayaría el compromiso del Reino Unido para trabajar en favor de un acceso universal a las futuras vacunas, según un comunicado del 10 de Downing Street, su despacho oficial.

Además, dijo que instaría al resto de participantes a participar en la iniciativa COVAX.

El presidente Argentino, Alberto Fernández, afirmó en una intervención grabada en el evento paralelo de la cumbre que “la cooperación y la solidaridad son los dos elementos claves para luchar contra la pandemia”.

Por eso, al hablar sobre la distribución equitativa de las vacunas, señaló que “esta lucha no es una tarea solo de los gobernantes; es una tarea colectiva de la comunidad internacional que exige suscribir un gran pacto de solidaridad global”.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, también remitió un mensaje grabado que difundió la organización del G20 antes del inicio de la cumbre, en el que señaló que “la cooperación dentro del G20 es clave para superar la pandemia de covid-19 y retomar el camino de la recuperación social y económica”.

Bolsonaro, no obstante, afirmó que el tiempo le ha dado la razón cuando decía “desde el principio” que había que “cuidar la salud de la gente y de la economía al mismo tiempo”.

"PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

"Deberíamos ofrecer las vacunas que se están desarrollando como patrimonio común de la humanidad, en lugar de ahondar las injusticias existentes", declaró por su parte el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante su intervención en la reunión virtual de líderes.

Erdogan propuso implementar dentro del grupo “mecanismos de garantía de acceso para todos en equidad y a precios adecuados".En el mismo sentido se pronunció su homólogo de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que hizo un llamamiento a sus colegas del G20 para que “ayuden con el déficit de financiación” del COVAX “para garantizar que esta plataforma pueda cumplir su mandato", dijo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que participa en el evento del G20 por la condición de España de invitado permanente, reclamó a los líderes del grupo un acceso justo, equitativo y universal a las vacunas contra la covid-19.

"No estaremos a salvo hasta que todos estén a salvo", afirmó Sánchez.

De quien no se ha conocido la postura sobre este u cualquier otro tema es del presidente saliente estadounidense, Donald Trump, que hizo una fugaz aparición al inicio de la cumbre virtual del G20 y después se fue a jugar al golf, mientras sus homólogos de otros países debatían medidas contra la pandemia.

Su breve discurso fue cerrado a los medios y la Casa Blanca no proporcionó información inmediatamente sobre al respecto.