El chavismo promete investigar en el próximo Parlamento a los actuales diputados

El jefe de campa�a del PSUV en las elecciones y exvicepresidente, Jorge Rodr�guez. EFE/ Miguel Guti�rrez/Archivo

Caracas, 21 nov (EFE).- El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se comprometió este sábado a hacer una "investigación profunda" de los actuales diputados, en su mayoría opositores, en el próximo Parlamento que será elegido el 6 de diciembre en unos comicios a los que no acudirá la mayoría de los antichavistas.

El jefe de campaña del PSUV en las elecciones y exvicepresidente, Jorge Rodríguez, anunció durante un acto de campaña en Caracas que, una vez ganen las elecciones, algo que dio por seguro, abrirán "una investigación profunda para que esos ladrones paguen por todo lo que se robaron".

"Ya está bueno, se les fue la mano, robaron demasiado, hicieron demasiado daño", dijo el dirigente chavista.

La propuesta la adelantó este viernes el presidente Nicolás Maduro, quien propuso juzgar a los actuales legisladores en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que comenzará sus funciones el 5 de enero.

"La nueva Asamblea Nacional debe inmediatamente instalar una súper comisión parlamentaria para investigar toda la corruptela, todos los dolos, toda la robadera de Juan Guaidó", dijo el mandatario.

La oposición no acudirá a las elecciones puesto que las considera un fraude, si bien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha intervenido varios de los más importantes partidos detractores del chavismo y ha puesto a su frente a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados de corruptos por sus excompañeros.

De ese modo, el próximo 6 de diciembre los nombres, colores y siglas de varios partidos de oposición estarán en las papeletas, si bien no bajo el liderazgo de los jefes de los partidos.

Rodríguez aseguró en su acto de este sábado que en las anteriores elecciones legislativas, que ganó con claridad la oposición, los detractores del chavismo llegaron a la AN con el fin de "expulsar violentamente a la revolución" bolivariana e "intentaron asesinar al presidente".

"La segunda cosa a la que fueron, fue a robar como no ha robado nadie en la historia política de este país (...) Se robaron 33.000 millones de dólares. Se robaron nuestra principal empresa petrolera en EE.UU., nuestra principal empresa en Colombia (...) están intentando robarse el oro de Inglaterra", aseguró Rodríguez.

Finalmente, puso su objetivo en el líder opositor Juan Guaidó, al que medio centenar de países reconocen como presidente interino, y aseguró que incluso "el queso que había en la mesa, se lo comió".