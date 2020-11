El Abierto de Australia podría posponerse unos meses

EFE/EPA/FILIP SINGER/Archivo

Melbourne (Australia), 22 nov (EFE).- El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, podría posponerse unos meses después de que el Gobierno de Victoria, estado en el que se encuentra la ciudad anfitriona del evento, Melbourne, anunciara que tanto los jugadores como sus equipos no podrán entrar al país antes del 1 de enero.

Esta situación dejaría prácticamente sin opciones a los jugadores de preparar en condiciones el primer ‘grand slam’ de la temporada dado que se verán forzados a completar una cuarentena de catorce días una vez entren al país.

“La fecha exacta del evento la estableceremos, pero todavía no está claro”, explicó Daniel Andrews, primer ministro del estado de Victoria.

Andrews añadió que confía en que el primer grande de la temporada tenística se pueda llevar a cabo en el primer tramo del 2021 y aconsejó en hacer caso omiso a los rumores que concretan una fecha exacta para la celebración de dicho torneo.

“No es tan sencillo tener a miles de deportistas y a otras tantas personas que apoyan a estos, así como medios de comunicación, viniendo aquí para este tipo de evento”, agregó el máximo representante estatal.

Dan Andrews adoptó una postura más cauta a lo largo de los meses de octubre y noviembre respecto a las esperanzadoras declaraciones de Craig Tile, presidente de Tennis Australia, explicando en todo momento que la organización del evento en el mes de enero todavía no estaba confirmada.

El propio estado de Victoria había sido la sede designada por el propio Tiley para celebrar todos los torneos preparatorios para el primer ‘grand slam’, cuyas fechas también se tambalean tras el anuncio emitido por parte del gobierno estatal.