Decomisan en Guyana más de 318 kilos de carne importada de Brasil

San Juan, 21 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias de Guyana anunciaron este sábado que decomisaron de varios supermercados falsos más de 700 libras (318 kilos) de carne importada de Brasil, como parte de sus operaciones de vigilancia durante la temporada navideña.

La Autoridad de Desarrollo Ganadero de Guyana (GLDA, en inglés) y el Ministerio de Salud del país fueron las dos dependencias a cargo del operativo, el segundo en la pasada semana, después de la ocupación en un establecimiento de 480 libras (218 kilos) de carne de pato que llegó importada de Estados Unidos.

Por su parte, el director de la GLDA, Grayson Halley, indicó que Guyana no importa carne de Brasil debido a la presencia de fiebre aftosa en dicho país sudamericano.

Carne de res, productos derivados del cerdo, así como tripa y derivados del sistema digestivo y otros tipos de carne, fueron los decomisados durante el operativo sanitario, detalló Halley.

El funcionario reconoció que aunque en ocasiones algunos oficiales de la GLDA toleran cierta cantidad de carne entrar al país para consumo propio, no debe ocurrir cuando arriban grandes cantidades como la decomisada ahora y menos sin ser aprobada por las autoridades.

Por ello mismo también la GLDA ha decidido tomar medidas drásticas en supermercados falsos, específicamente en aquellos que venden carnes.

Referente a la fiebre aftosa, Brasil ha asegurado estar libre de ella, pero si las personas se vacunan contra la enfermedad.

Halley, no obstante, admitió no estar confiado en dicha información, debido a que aún las personas se tienen que vacunar contra la enfermedad para prevenir contagiarse, a diferencia de Guyana.

Y es que según dijo el titular de la GLDA, Guyana está considerado "libre" de la fiebre aftosa.

Ante ello, Halley exhortó a la ciudadanía a estar pendiente cuando vayan a adquirir carne importada.

"No podemos comprar ahora, pues queremos desarrollar nuestra propia industria de ganado", enfatizó.

De igual manera, sostuvo que las autoridades sanitarias locales no deben recostarse y permitir que entren productos ilegales al país que podrían exponer a las reses y el ganado, pues perjudicaría la industria.

Halley alegó además que Brasil suele importar esta carne cuando ya está a punto de expirar y la reempaca haciéndole creer al consumidor que el producto está en buen estado para comer.