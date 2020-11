Coronavirus.- Las autoridades australianas amenazan con deportar a un español que causó un brote de coronavirus

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Policía australiana ha informado de que está estudiando la posible deportación a España de un ciudadano español que mintió sobre sus dos trabajos, en un hotel y en una pizzería, y que habría sido responsable de un brote de coronavirus que ha obligado a confinar el estado de Australia Meridional.



El comisario de Policía Grant Stevens ha indicado que la investigación sobre la Pizzería Bar Woodville (en la localidad del mismo nombre, en el sur de Australia), está aún en su fase inicial, pero el "principal sospechoso" es un hombre de 36 años y nacionalidad española que se encuentra en el país con un visado de finalización reciente de estudios que expira a mediados de diciembre.



"Si esta persona hubiera sido más sincera con nosotros no habríamos tenido que ordenar un confinamiento de seis días", ha argumentado el responsable de la policía. "Este elemento nos empujó a endurecer desde el martes el nivel de las restricciones", ha añadido.



Al ser interrogado por una posible deportación del hombre cuando caduque su visado, Stevens ha explicado que "lo que ocurra en relación con su situación como individuo en Australia dependerá del resultado de nuestra investigación".



"Queremos hablar con otras dos personas más que creemos que pueden ayudarnos en la investigación", ha apuntado Stevens en declaraciones recogidas por el periódico 'The Australian'. Un total de 20 detectives trabajan en el caso.



Previamente, el ministro principal del estado de Australia Meridional, Steven Marshall, había subrayado que mentir durante una pandemia global "es algo muy, muy grave". "Hay una investigación abierta y, francamente, creo sinceramente que tiene que haber consecuencias. No queremos ver este tipo de comportamientos", ha remachado.



Hasta el momento se han detectado 26 contagios relacionados con la pizzería y una persona sigue hospitalizada. Los rastreadores ha contactado con más de 5.400 personas vinculadas con este brote.



Tras dos picos de menos de 1.000 contagios diarios, Australia ha logrado controlar la propagación del coronavirus y en su último informe oficial recoge solo 14 casos durante la jornada del sábado. En total acumula 27.806 casos y 907 muertes.

