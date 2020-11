Coronavirus.- China registra siete nuevos casos de COVID-19 de transmisión local y nueve importados

12/11/2020 Un ni�o juega en un parque infantil de Hong Kong. POLITICA ASIA JAP�N ASIA CHINA ASIA INTERNACIONAL HONG KONG K. Y. CHENG / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de China han confirmado este sábado que el país ha registrado 16 nuevos casos de coronavirus, de los cuales siete son de transmisión local y nueve importados.



De los casos locales, cinco han sido detectados en la municipalidad de Tianjin, y dos en Shanghái, donde también se han registrado todos los nuevos positivos importados.



Este sábado las autoridades sanitarias tampoco han confirmado ningún fallecido, por lo que la cifra de víctimas mortales por la enfermedad se mantiene en 4.634.



Hasta el momento, China ha comunicado 3.761 casos importados, de los cuales 3.465 han sido dados de alta tras su recuperación y 296 permanecen hospitalizados. Entre estos contagios no se ha registrado ningún fallecimiento.



Mientras, el número total de casos confirmados de COVID-19 asciende a los 86.414, incluidos 308 pacientes que todavía permanecen en tratamiento médico, uno de ellos en estado grave.



El Ministerio de Salud también ha informado que 19 pacientes recibieron el alta el sábado tras su recuperación. En total, 81.472 pacientes han logrado superar el coronavirus.



Esta sábado la cartera de Salud no ha informado de ningún caso sospechoso de COVID-19, y ha anunciado que 11.892 personas que tuvieron contacto cercano con pacientes infectados continúan bajo observación médica, mientras que 1.006 han sido dados de alta en la última jornada.



Por último, el parte de las autoridades señala que se han detectado 18 nuevos casos asintomáticos, todos llegados desde el extranjero. Un total de 378 casos asintomáticos están en observación médica, de los cuales 374 son importados.



HONG KONG SUMA 45 CASOS, EL MAYOR REGISTRO EN TRES MESES



Por su parte, las autoridades sanitarias de Hong Kong han comunicado la detección de 45 nuevos casos en la excolonia británica, lo que supone el mayor número de casos diarios en tres meses, en un contexto en que se han impuesto nuevas restricciones mientras se anticipa una posible cuarta ola.



No obstante, y ante el balance de este sábado, las autoridades han anunciado nuevas medidas, especialmente tras no conseguir rastrear el foco el algunos casos. En este sentido, las salas de fiesta, las actuaciones en vivo y los clubs nocturnos cerrarán a partir de la medianoche del sábado durante cinco días, con sanciones de incluso prisión para quien incumpla estas nuevas restricciones.



Hong Kong comenzó con su primera ola de contagios a finales de enero, antes incluso de que la pandemia estallase a nivel mundial, mientras que la segunda se prolongó hasta junio. Un mes después tuvo lugar la tercera y, si bien, los casos cayeron en septiembre, en las últimas semanas hay signos de que los positivos van en aumento.