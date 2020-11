Contactos entre la UE y Turquía con vistas a la cumbre europea de diciembre

EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU/Archivo

Bruselas, 21 nov (EFE).- Ibrahim Kalin, portavoz del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visitó el viernes Bruselas, donde mantuvo reuniones con autoridades de las instituciones comunitaria con vistas a la cumbre europea del próximo diciembre, en la que los mandatarios de los Veintisiete pasarán revista a las relaciones en Ankara, muy tensas en los últimos meses.

La reunión entre Kalin y funcionarios europeos tuvo lugar en el marco de las conclusiones adoptadas el 1 y 2 de octubre por los líderes de la UE (en las que amenazaron con actuar contra Turquía por las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo Oriental) y con vistas a preparar la próxima cumbre europea del 10 y 11 de diciembre, indicaron fuentes europeas.

El pasado octubre, los líderes pasaron revista al conflicto que enfrenta al Mediterráneo Oriental a Turquía con Grecia y especialmente con Chipre.

La UE optó por no escalar el conflicto y prometió volver al asunto en diciembre, para analizar la situación.

En particular, trasladaron entonces su apoyo y solidaridad sin fisuras a los dos estados miembros y se decantaron con privilegiar el interés mutuo y dar una oportunidad de diálogo a Turquía, socio en la OTAN que desempeña un importante papel en la contención de los flujos migratorios hacia la UE.

"Turquía tiene que demostrar que quiere recorrer con nosotros un camino constructivo", dijo por su parte entonces la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ofreció a cambio más cooperación en materia de comercio y migración.

Advirtió no obstante de que si Erdogan persistía en las provocaciones y presiones y eligía la vía de las decisiones unilaterales que violen la legalidad internacional, la UE pondrá en marcha todas su herramientas.