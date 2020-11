Cayetano Martínez de Irujo no recibe el calor de sus hermanos en la misa de la Duquesa Alba

MADRID, 21 (CHANCE)



Este viernes se cumplían 6 años de la muerte de la Duquesa de Alba, una mujer que dio todo por su país y por su familia, a la que adoraba y se desvivía por cada uno de sus seis hijos. Muchos la recordaron en el día de ayer como una mujer solidaria y lo cierto es que si hay alguien que sigue sus paso esa es Eugenia Martínez de Irujo, que cada día nos recuerda más a su madre.



Por este motivo, ayer se celebró en Sevilla una misa por la muerte de la Duquesa de Alba. En ella pudimos ver a Cayetano Martínez de Irujo, acompañado de su pareja Bárbara Mirjan y su hija, mostrándose de lo más serios posibles ante un día que recuerdan con mucha emoción y tristeza.



No solamente vimos a familiares, también a amigos íntimos de la Duquesa de Alba como Curro Romero, Carmen Tello y demás. Un esfuerzo el que hicieron estos últimos por acudir a la misa de que la fuera su amiga íntima, visiblemente emocionados ante este día que no olvidarán nunca.



Carmen Tello, es desde hace seis años habitual en la misa en Sevilla en el recuerdo a Doña Cayetana. Ella, junto a su marido, Curro Romero, no ha querido faltar a este emotivo encuentro que organiza Cayetano Martínez de Irujo todos los años: "Él ha organizado esta misa donde están sus restos, el que quiera que venga y el que no, que no venga". Tello asegura que con la situación que estamos pasando, no sabe cómo hubiese vivido la Duquesa: "Con esta pandemia no sé que hubiera sido de ella si hubiera estado aquí. Con lo que le gustaba salir y entrar. Yo me acuerdo de ella siempre ha dejado una huella impresionante".



Por otro lado, Cayetano Martínez de Irujo, tras asistir a la misa de su madre, está más tranquilo porque se ha podido reconciliar con parte de sus hermanos: "Con Carlos si hablamos. Yo lo tenía claro, que para arreglar las cosas hay que sentarse y hablar a fondo. Hay que pasar página. Cada uno dijo lo que quería decir y es así como se hacen las cosas. Es el Duque de Alba y yo siempre estoy al servicio de él y así ha quedado claro. Pasamos página y para adelante". Aunque parece que las relaciones familiares se están normalizando, ninguno de sus hermanos ha acudido a la misa por Doña Cayetana en Sevilla.





Te Recomendamos