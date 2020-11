Bukele atiza una narrativa de fraude para las elecciones de 2021 en El Salvador

En la imagen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 21 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca atizar una narrativa de fraude de cara a los comicios de febrero de 2021 sin presentar mayores pruebas y a pesar de que a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral (TSE) está una delegada del partido oficial.

Así lo señaló a Efe el analista y experto en temas de transparencia Eduardo Escobar luego de que el mandatario publicará en Twitter mensajes para "evitar un fraude electoral".

El Salvador renovará en 2021 los 84 diputados de la Asamblea Legislativa y los Gobiernos de los 262 municipios y se espera que el partido fundado por un movimiento de Bukele y dirigido por un primo suyo sea el partido más votado.

Bukele, que llegó en 2019 a la Presidencia, ha mantenido constantes enfrentamientos con el Congreso, de mayoría opositora, y con la Corte Suprema de Justicia.

LOS TRINOS DEL FRAUDE

En el marco de las inscripciones de los candidatos a las alcaldías y al Congreso, el mandatario aseguró el pasado 18 de noviembre que "los integrantes de varias Juntas Electorales Departamentales están provocando que se pierda la confianza en el proceso electoral".

"Es necesario que la Comunidad Internacional restablezca esa confianza. No permitiremos un fraude. Actuaremos antes de que suceda. TODOS ALERTA", manifestó Bukele en sus redes sociales.

Esto en referencia a las inscripciones de candidatos del partido Nuevas Ideas, dirigido por su primo Xavier Bukele.

El 19 de noviembre publicó en Twitter una lista de "7 pasos para evitar un fraude electoral", pero este tipo de mensajes no son nuevos.

En la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2019, en las que resultó ganador, publicó mensajes similares y en octubre pasado dijo que "el pueblo salvadoreño NO PERMITIRÁ UN FRAUDE", por las supuestas declaraciones de un magistrado del TSE de haberse "declarado abiertamente opositor del Gobierno".

¿GANANCIA DEL CAOS?

Para Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, este señalamiento de Bukele "sin duda es una estrategia del partido Nuevas Ideas (NI) y del presidente para sembrar esta situación de zozobra".

"El presidente de la República se ha manejado siempre así: crear zozobra, porque en la incertidumbre, en el caos, él saca ventaja", manifestó.

Escobar apuntó que "no tenemos ningún tipo de evidencia que nos indique fraude electoral" y que el mandatario no ha presentado pruebas de que se esté planificando uno.

"No hay, hasta la fecha, ninguna evidencia contundente de esto, ni tan siquiera alguna evidencia que pudiera ser rechazada porque no es fuerte", sostuvo el letrado.

Por otra parte, señaló que las Juntas Electorales Departamentales está conformadas también por miembros de los diversos partidos, incluida la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha).

"Todos los partidos están en la Junta de Vigilancia Electoral, donde ellos pueden verificar todas las etapas del proceso y, si hubiese alguna irregularidad, tienen abierta la posibilidad de denunciarlo a la Fiscalía", explicó.

El partido GANA fue el vehículo electoral que utilizó Bukele en 2019 para llegar al poder tras el retraso en la inscripción de Nuevas Ideas.

Al ser el partido oficial, GANA tiene por ley la presidencia del TSE y logró colocar en el puesto a Dora Martínez, quien "no se ha pronunciado respecto a que se esté fraguando un fraude por el resto de magistrados", según Escobar.

El TSE esta formado, además, por dos representantes de los opositores Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), además de dos magistrados que representan a la Corte Suprema de Justicia.

Escobar lamentó esta "narrativa de fraude electoral" del presidente y advirtió que "es totalmente irresponsable", porque "lo que puede provocar es inestabilidad social y política".

"Es innecesaria esta crispación en el ámbito político-electoral", subrayó.

¿PRIMER ARRESTO POLÍTICO?

De acuerdo con publicaciones de Xavier Bukele, un miembro de la Junta Electoral Departamental de Usulután (este) habría "manchado" documentación de sus candidatos "para invalidarla" un día antes de concluir el proceso de inscripción.

La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó el jueves pasado a Carlos Alfaro por el delito de supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos.

De acuerdo con la PNC, esta persona "manchó arbitrariamente la documentación y luego se negó a recibirla" y, tras recibir una denuncia, fue detenido.

Esta detención ha generado polémica en el país, de acuerdo a publicaciones de medios locales.

"Nos parece que esta denuncia (penal) es de carácter político. Consideramos que es el primer preso político que este país tiene", dijo a la prensa el abogado de Alfaro, quien recuperó esta sábado su libertad para enfrentar el proceso penal.

El diputado opositor René Portillo Cuadra también calificó esta detención como política, de acuerdo a la Prensa Gráfica.

Hugo Sánchez