Brasil.- Ola de protestas en Brasil por la muerte a golpes de un hombre negro en una tienda

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Las calles de las principales ciudades de Brasil se han llenado de manifestantes este viernes para protestar por la muerte a golpes de Beto Freitas, un hombre negro de 40 años, a causa de una paliza propinada por dos guardias de seguridad de una tienda.



El incidente, que ha sido tildado por amplias capas sociales y la familia de la víctima como un crimen racial, fue grabado por un testigo y difundido en las redes sociales y medios de comunicación. En el metraje se ve como Beto Freitas es golpeado por uno de los guardias mientras otro le sujeta por la espalda.



La jefa de la Policía Civil de Porto Alegre, donde ocurrió la tragedia, Nadine Anflor, ha señalado al diario 'Folha' que es "prematuro" esclarecer el caso y asegurar que se trata de un crimen racial, aunque la existencia de racismo sistémico en la sociedad brasileña es "innegable", según Anflor.



Las protestas, que han coincidido con el Día de la Conciencia Negra, se han llevado a cabo en varias ciudades del país y han terminado con altercados como la quema de una tienda en Sao Paulo.



BOLSONARO RESTA IMPORTANCIA AL SUCESO



El presidente del país, Jair Bolsonaro, ha restado importancia a lo sucedido asegurando que el país tiene problemas, pero "van más allá y son más complejos que las cuestiones raciales".



Para el mandatario, "el mayor mal del país sigue siendo la corrupción moral, política y económica. Quiénes niegan este hecho, ayudan a perpetuarlo", ha señalado en su cuenta de Twitter en la que ha pedido a los ciudadanos que "no se dejen manipular por grupos políticos" que tienen "intereses" en "dividir al pueblo".



"No tiene sentido dividir el sufrimiento del pueblo en grupos", ha añadido para luego afirmar que como presidente es "daltónico", ya que para él, "todos tienen el mismo color."



Los tuits de Bolsonaro han llegado después de que su vicepresidente, Hamilton Mourao, alentara la polémica al asegurar que no existía el racismo en Brasil.



Precisamente el jueves, Ana Lúcia Martins, la primera concejala negra elegida en la ciudad de Joinville, denunció que había recibido amenazas de muerte por parte de grupos neonazis.



"Ahora lo que tenemos que hacer es matarla para que la sustituta sea blanca", decían algunos de los mensajes recibidos por Martins según la prensa brasileña.