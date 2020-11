Bolsonaro dice que violencia es vivida "por todos", tras jornada de protestas

En la imagen, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Jo�dson Alves

Sao Paulo, 20 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que no hay que "dividir el sufrimiento del pueblo brasileño en grupos" y que "problemas como la violencia son vividos por todos", tras una jornada de protestas en el país por el brutal asesinato de un hombre negro en un mercado.

En una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que existen grupos políticos que buscan sustituir la "esencia" del pueblo brasileño que "conquistó al mundo" por el "conflicto" y el "odio".

"Hay quien quiere destruir (la esencia) y poner en su lugar el conflicto, el resentimiento, el odio y la división entre clases, siempre disfrazados de 'lucha por la igualdad' o 'justicia social', todo en búsqueda del poder", expresó Bolsonaro, aunque no mencionó directamente la muerte de un hombre negro en un mercado, que se convirtió en el símbolo de las protestas que marcaron el día de hoy.

Centenas de brasileños salieron a las calles este viernes, Día de la Conciencia Negra, para protestar contra el brutal asesinato de Joao Alberto Silveira Freitas, un hombre negro de 40 años que murió la noche del jueves tras recibir una paliza de dos guardas de seguridad blancos en una tienda de la red Carrefour de la sureña ciudad de Porto Alegre.

Bolsonaro, sin embargo, sugirió que "grupos políticos" estarían por detrás de los actos celebrados hoy y que habría "diversos intereses" para la creación de "tensiones" en la sociedad brasileña, marcada por la diversidad étnica.

"Un pueblo unido es un pueblo soberano, un pueblo dividido es un pueblo vulnerable. Un pueblo vulnerable es más fácil de ser controlado. Y hay quien se beneficie políticamente con la pérdida de nuestra soberanía", señaló.

Agregó que no hay "un color de piel mejor que los demás", pero sí "hombres buenos y hombres malos", y que son las "elecciones y valores" de cada uno que hacen la diferencia.

"No nos dejemos ser manipulados por grupos políticos. Como hombre y como Presidente, soy daltónico: todos tienen el mismo color. No existe un color de piel mejor que los otros", afirmó el presidente.

"Quienes instan al pueblo a la discordia, fabricando y promoviendo conflictos, atentan no solamente contra la nación, pero contra nuestra propia historia", finalizó.

Las declaraciones de Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, van en línea con las del vicepresidente, Hamilton Mourao, quien horas antes lamentó la muerte de Joao Alberto pero negó que se trate de un caso de discriminación racial porque "en Brasil no existe racismo".

Los brutales ataques sufridos por el soldador fueron comparados con la muerte de George Floyd, asesinado en mayo pasado por un policía blanco y que ha desatado una oleada de furia y protestas antirracistas en Estados Unidos y varios países de Europa.

En vídeos e imágenes que circulan en las redes sociales, es posible ver cuando los dos guardas sostienen a Joao Alberto y le proporcionan reiterados golpes, patadas y estrangulaciones, además de inmovilizarlo en el suelo.

Igualmente se puede escuchar los gritos por ayuda del hombre, así como cuando dice que no puede respirar.