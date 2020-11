Argentina.- Muere el banquero argentino Jorge Brito tras estrellarse su helicóptero

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El banquero Jorge Horacio Brito, de 68 años, ha fallecido este viernes al caer el helicóptero que pilotaba en las cercanías del dique Cabra Corral, a unos 75 kilómetros de la ciudad de Salta, en el norte de Argentina, un accidente que ha causado conmoción en el mundo de la política y de los negocios. En el aparato viajaba un segundo individuo que no ha sido identificado por el momento.



Brito era uno de los hombres de negocios más influyentes de Argentina. Fundó y presidía el Banco Macro y era un activo emprendedor en distintos proyectos productivos. Políticos, empresariales y personalidades de distintos ámbitos hicieron públicas sus condolencias inmediatamente después de conocida la noticia.



Así, el presidente argentino, Alberto Fernández, ha expresado sus condolencias. "Con enorme pesar he recibido la noticia del fallecimiento de Jorge Brito. Supo forjar uno de los principales bancos privados de Argentina. Con su partida, perdimos a un empresario con quien discutir constructivamente mirando al futuro. Mi afecto y abrazo a su familia y amigos", ha publicado Fernández en su cuenta de Twitter.



El ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, ha indicado la nave quedó "debajo de tres o cuatro cables de tirolesa" por lo que "se intuye que ha chocado con alguno de los ellos, lo que provocó el desprendimiento del rotor de cola y la caída al lecho del río".



Pulleiro ha destacado que el recorrido del vuelo es el que "normalmente" se hace y remarcó que se trata de un lugar que los tripulantes "conocían", pero "en principio todo da para suponer que el accidente fue totalmente por un error del piloto". "No vio los cables, que no tenían elementos de seguridad, como boyas naranjas, por lo que suponemos que se lo ha llevado por delante sin haberlo visto", ha indicado Pulleiro.

