Anne Hidalgo no se pronuncia sobre si aspirará a la Presidencia frances

París, 21 nov (EFE).- La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, rechazó pronunciarse este sábado sobre si aspirará a la Presidencia de Francia en las elecciones de 2022, aunque avanzó que "haré mi parte" para ayudar a su partido.

"No es el momento ni el tema" para hablar de las presidenciales, señaló Hidalgo en una entrevista con el canal de noticias BFM-TV, en la que sí recalcó que el debilitado Partido Socialista (PS) debe participar para evitar el "fallo democrático" que supondría dejar sin candidato a una importante franja del electorado.

Actualmente ya hay tres aspirantes de partidos importantes a la Presidencia francesa (el propio mandatario Emmanuel Macron, la ultraderechista Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, de la izquierda radical).

"No quiero que entremos en la campaña de 2022 (únicamente) con los tres candidatos que ya conocemos. Hay un gran riesgo de fallo democrático", afirmó Hidalgo, quien consideró a Macron "el defensor del liberalismo económico y del centralismo político".

Por eso, avanzó que "haré mi parte" en ese proceso y reconoció que "como alcaldesa de París mi palabra tiene un peso en un momento en el que mi familia política está en dificultades", pero no fue más lejos porque "hay que dejar que la política se desarrolle".

Hidalgo, alcaldesa desde 2014, gobierna la capital con apoyo de Los Verdes y formaciones a la izquierda del PS, pero hoy destacó que tanto los ecologistas como Mélenchon "tienen problemas" con algunos valores sobre los que se asientan las bases de la actual República Francesa.

Sin embargo, con una alcaldía que ha hecho de la lucha contra la contaminación del aire que sufría la capital francesa, se mostró más dura con el líder de la izquierda más radical que con los ecologistas.

Ello no le impidió definirse como "profundamente socialdemócrata, ecologista y republicana".

Sobre la cuestión de la integración de la comunidad musulmana y la publicación de las caricaturas de Mahoma, se mostró "convencida de que hacen falta nuevas leyes para reforzar los principios del laicismo", que es una de las bases del Estado francés, y defendió la libertad de expresión como "lo que somos, lo que da riqueza a nuestro país".

Y, con un 40 % de los franceses reticentes a vacunarse contra el coronavirus, ella aseguró: "Por supuesto que me vacunaré". EFE

