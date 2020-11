AMP.- La Casa Blanca evita decir cuándo reconocerá Trump su derrota e insiste en que hay "un litigio en curso"

13/11/2020 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. POLITICA NORTEAM�RICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL CHRIS KLEPONIS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Biden ya supera a Trump por más de seis millones de votos a nivel nacional



La campaña de Trump ha perdido 28 demandas en las que denunciaba fraudes electorales



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha evitado este viernes pronunciarse sobre cuándo reconocerá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su derrota en las elecciones y ha reiterado que hay "un litigio en curso" a ese respecto.



McEnany, que no comparecía ante la prensa desde el 1 de octubre, se ha referido así a la certificación de los resultados electorales en el estado de Míchigan y, de forma paralela, ha aludido a que Trump ha obtenido más votos en las elecciones que ningún presidente en la historia de la nación norteamericana.



"Ahora mismo hay un litigio en curso", ha zanjado, poniendo el foco en que "hay, según lo que sabemos, 74 millones de estadounidenses que han votado por este presidente", algo que ha tildado de "realmente extraordinario".



"Hay afirmaciones muy reales que la campaña persigue, 234 páginas de declaraciones juradas disponibles públicamente en un solo condado, el condado de Wayne --en Míchigan-- y dos personas en la Junta Electoral que han negado la certificación", ha proseguido McEnany, que ha sostenido que "estas son afirmaciones reales" y "estas personas merecen ser escuchadas".



No obstante, los dos miembros republicanos de la Junta Electoral de Wayne a los que alude la secretaria de prensa de la Casa Blanca sí han certificado los resultados electorales, después de negarse a hacerlo inicialmente, según ha recordado la cadena de televisión CNN.



De forma paralela, McEnany ha repetido la vinculación entre el voto por correo y el fraude en las elecciones, el argumentario utilizado por Trump repetidamente. A su juicio, la "votación masiva por correo" es un sistema "particularmente propenso al fraude", algo que ha afirmado sin presentar ninguna prueba.



El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ganó la elecciones celebradas el 3 de noviembre, según todas las proyecciones. Sin embargo, el actual mandatario no ha reconocido su derrota y ha apuntado a un "fraude" cometido en los comicios.



MICHIGAN CONFIRMARÁ A BIDEN SI NO APARECEN PRUEBAS



Trump se ha reunido con varios legisladores republicanos del estado de Míchigan, uno de los que ganó en 2016 y que Biden le arrebató en estos comicios, durante este sábado con la certificación del resultado electoral sobre la mesa.



Tras el encuentro, los diputados han emitido un comunicado en el que han asegurado que "hasta el momento no se ha notificado ninguna información que pueda cambiar el resultado de la elección en Míchigan".



"Seguiremos el proceso normal según la ley respecto a los electores de Míchigan (...) Y los candidatos con más votos ganarán las elecciones y los votos electorales de Míchigan", han señalado en el texto en el que también mencionan que han pedido al presidente más fondos federales para luchar contra la pandemia.



Cada Parlamento estatal de Estados Unidos debe certificar los resultados de las elecciones y enviar sus representantes al Colegio Electoral, el órgano que formalmente escoge al presidente.



En elecciones anteriores, este trámite se considera una mera formalidad, pero la campaña de Trump ha intentado retrasarlo en varios estados con sus demandas ante los tribunales.



No existe ninguna prueba que respalde las acusaciones de fraude realizadas por Trump y sus aliados más cercanos para cuestionar el resultado de la elección y, según la cadena CNN, la campaña del presidente estadounidense ya ha perdido 28 demandas en distintos tribunales del país.



Asimismo, a medida que se siguen contando votos en distintas partes del país, la distancia que Biden tiene sobre Trump aumenta y este viernes ya ha superado los 6 millones de votos.