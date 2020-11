Alessandro Lequio recuerda a su hijo tras la entrevista de Ana Obregón

14/10/2020 Alessandro Lequio, en una imagen de archivo, siempre tiene en el recuerdo a su hijo Aless, con quien ten�a una relaci�n muy especial EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Este miércoles todos los españoles nos levantábamos con la exclusiva de Ana Obregón en la revista ¡HOLA! hablando seis meses después del fallecimiento de su hijo Aless Lequio. El dolor de una madre que ha perdido a su único hijo nos ponía el vello de punta y muchos fueron los que necesitaron descansar para coger al aire al leer las desgarradoras palabras de la actriz. Alessandro Lequio por su parte, se dejaba ver visible emocionado en su programa y aseguraba que él quería seguir manteniéndose discreto públicamente.



A pesar de no haber hablado públicamente del dolor que siente como padre, el colaborador de televisión sí que nos suele acostumbrar a subir contenido a sus redes sociales recordando a su hijo y hoy es un día de esos. Conde Lequio ha colgado una fotografía de Aless Lequio jugando a baloncesto con un mensaje emotivo: "flying always flying".



De esta manera el marido de María Palacios deja claro que el recuerdo de su hijo sigue estando presente, volando por todas partes del mundo. Y es que la lección de vida que el joven les dio a sus padres por la forma en la que tuvo de enfrentarse a la enfermedad fue ejemplar y eso, forma parte del legado que el empresario ha dejado en la tierra.



Un sábado más, Alessandro Lequio ha querido recordar a su hijo en sus redes sociales con un mensaje muy conciso y es que así es él. Recordemos que cuando se incorporó a trabajar después del fallecimiento de su hijo no hizo apenas declaraciones y es que, a pesar de llevar el dolor por dentro, sus sentimientos vuelan con el alma de su hijo.