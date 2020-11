Aitana Ocaña se quita el flequillo y... ¡está guapísima!

21/11/2020 AITANA OCA�A. MADRID, 21 (CHANCE) Tras su paso por OT, se ha convertido en una de las voces con ma*s alcance de la mu*sica espan*ola. Con ocasi�n del lanzamiento de su segundo disco, concede una entrevista a VOGUE en la que reconoce est� lista para dar un salto definitivo hacia el futuro. Lo cierto es que la cantante nos tiene enamorados y cada vez que sube alg�n contenido en sus redes sociales provoca un hurac�n entre sus seguidores porque son muchas las personas que la quieren y la admiran. EUROPA ESPA�A SOCIEDAD VOGUE



Tras su paso por OT, se ha convertido en una de las voces con ma*s alcance de la mu*sica espan*ola. Con ocasión del lanzamiento de su segundo disco, concede una entrevista a VOGUE en la que reconoce está lista para dar un salto definitivo hacia el futuro. Lo cierto es que la cantante nos tiene enamorados y cada vez que sube algún contenido en sus redes sociales provoca un huracán entre sus seguidores porque son muchas las personas que la quieren y la admiran.



"Ha tenido que llegar Vogue para convencerme de que el pelo sin flequillo no me queda mal del todo", bromea Aitana Ocaña una vez que comprueba cómo una trenza ha sustituido a su reconocible flequillo para la sesión de fotos con Vogue España. Hace tres años, la joven catalana pasó de ser una persona anónima a convertirse en una de las voces con más alcance de la música española.



Desde entonces su personalidad se divide entre la de una joven que aún se confiesa aprendiendo *cosas de mi edad* y una de las artistas más escuchadas de nuestro país: "He crecido al tiempo que mi sueño de toda la vida se estaba cumpliendo, así que me he equivocado mil y una veces. Pero en estos tres años, si algo he aprendido es que mis errores, ya que los cometo, deben ser solo míos. Quienes me acompañen deben ser eso, compañeros de camino. Pero he aprendido a ver que la opinión ajena es solo eso".



Todo no ha sido un camino fácil para la cantante, ya que los primeros meses de Aitana Ocaña con fama fueron bastante complicados porque pecó de inocente al exponerse de forma tan natural: "Salí sin calibrar el alcance real de mi paso por el programa, y fue una locura. Podía hacer una entrevista estupenda, donde me había expresado de forma natural, y sacaban unos titulares que no tenían nada que ver con mis palabras. Pasé de confiar en todo el mundo a no hacerlo con casi nadie, y fue un arma de doble filo: me creé una coraza, pero no siempre supe salir de ella [*] Me tocó asumirlo tarde, y hasta que lo hice, no disfruté plenamente de la suerte que me había tocado vivir".



Aitana Ocaña ha abierto su corazón para la revista VOGUE en este mes de diciembre y ha explicado que lo más importante para ella son las personas más allegadas a ella, las que siempre son sinceras con ella. Como por ejemplo, su actual pareja, el actor Miguel Bernardeau, sus padres o su prima y agente, Olga de Palma, son algunos de los nombres que ofrece como aliados: "Son los que me dicen las verdades, aunque me duelan. Desde que salio* mi primer sencillo, Tele*fono, que fue un momento personal terrible para mi*, hasta ahora que me preparo para un salto importante. Al salir de OT hubo meses donde no tuve un di*a libre; pero ahora ya no vivo solo para trabajar".