ADVISORY SPACE-EXPLORATION/LAUNCH --NEW START TIME

Ocean observation satellite launches from California

Start: 21 Nov 2020 16:54 GMT

End: 21 Nov 2020 17:54 GMT

VANDENBERG AIR FORCE BASE, CALIFORNIA, UNITED STATES - U.S.-European ocean observation satellite Sentinel-6 Michael Freilich launches from Vandenberg Air Force base in California.

SCHEDULE (UPDATED):

1717GMT - scheduled launch time

PLEASE NOTE: TIME/DATE SUBJECT TO CHANGE

