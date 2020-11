15-15. Empate sin ensayos

El australiano Reece Hodge . EFE/EPA/DAVE HUNT /Archivo

Redacción deportes, 21 nov (EFE).- Argentina y Australia empataron a 15 su partido de la Championship, en un choque de poder a poder en el que ninguno de los dos equipos consiguió ningún ensayo.

Tras el histórico triunfo ante los All Blacks, los Pumas plantearon un partido físico, duro. El australiano Reece Hodge fue el primero que inició las hostilidades en el marcador con la transformación de un golpe de castigo en el minuto 4 (0-3), al que respondió con la misma moneda Nicolás Sánchez apenas dos minutos después, 3-3.

El juego se igualó, más todavía, hasta que Sánchez pateó entre palo un nuevo golpe de castigo en el minuto 32 para adelantarse en el marcador, 6-3. La reacción australiana no se hizo esperar y Hodge igualó en el 36 y permitió que su equipo se fuera al descanso con ventaja tras otro golpe de castigo en el añadido, 6-9.

No cambiaron las cosas demasiado en la continuación, lucha, brega, fuerza, defensa. Los dos equipos salieron dispuestos a no conceder ni un centímetro al rival.

Hodge, tras otro golpe de castigo, amplió la ventaja de los oceánicos en el minuto 46, 6-12, mientras que Sánchez fallaba uno dos minutos después y Hodge ponía contra las cuerdas a los Pumas tras su quinto pase entre palos en el minuto 57, 6-15.

El entrenador Mario Ledesma introdujo cambios dando entrada a Facundo Isa, Santiago Medrano y Santiago Cordero y Sánchez redujo distancias en el 64 con un nuevo pase entre palos, 9-15.

El afán argentino se incrementó y consecuencia de su empuje llegaron dos nuevos golpes de castigo que transformó Sánchez en el 67 y 73, empatando a 15 el marcador.

Hodge dispuso de una nueva oportunidad en el minuto 77, pero falló la transformación y el partido acabó en tablas.