1-1. Dos balones parados resolvieron el encuentro

El jugador del Levante UD, Gonzalo Melero (d), celebra el primer gol de su equipo contra el Elche CF durante el partido correspondiente a la jornada 10� de La Liga jugado en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Manuel Bruque

València, 21 nov (EFE).- Dos remates de cabeza a balón parado resolvieron con empate un partido nivelado entre el Levante y el Elche en que los locales fueron superiores en el primer tiempo, mientras que el conjunto forastero reaccionó para empatar en la reanudación.

Al Levante le faltó consistencia para acompañar su gol inicial con un segundo tanto, mientras que el Elche, tras el descanso, buscó la igualada y la consiguió, aunque a partir de entonces replegó líneas para mantener el punto obtenido.

El Levante formó con un 4-4-2, con De Frutos por la derecha y con Dani Gómez y Morales como recursos más ofensivos.

Por su parte el Elche no salió con la defensa de cinco, habitual en algunos de los últimos choques, y por delante de una línea de cuatro, colocó cinco centrocampistas con Boyé en ataque.

El 1-0, marcado de cabeza por Melero a la salida de un córner, reflejó la mayor iniciativa del equipo local en el tramo inicial del encuentro.

El Levante, urgido por la necesidad de ganar, dominaba a un rival que no encontraba la forma de acercarse a la portería local, mientras que los jugadores del conjunto valenciano rondaban la meta de Edgar Badía y creaban aproximaciones de un cierto peligro.

Solo en el tramo final del primer periodo se soltó el equipo del argentino Jorge Almirón y dispuso de una ocasión para empatar en un lanzamiento de Guti que Aitor Fernández rechazó a córner.

Más nivelado se presentó el encuentro en el comienzo de la segunda mitad, ya que el conjunto ilicitano dio un paso adelante, con alternativas en el juego, pero con muy poca presencia en las áreas.

A medida que avanzaba el segundo periodo, el Elche se vio obligado a mostrarse más ofensiva para, al menos, nivelar el marcador y poco a poco empezó a controlar el centro del campo, ante un Levante que había cedido terreno en cuanto a la posesión del balón.

Como había ocurrido en el 1-0 a favor Levante, los méritos del que mejor jugaba se reflejaron en el marcador y también a balón parado con el remate de cabeza de Tete Morente tras una falta lanzada por Josema.

El técnico local, Paco López, dio entrada a Radoja y Roger, que volvía con un solo entrenamiento tras su baja por covid-19, para tratar de que su equipo recuperara el control mostrado en la primera media hora del partido.

No lo logró, pues sus llegadas no intimidaron a Edgar Badía, pero tampoco se vieron opciones claras para la remontada del conjunto ilicitano.

Tuvo más mordiente en los últimos compases el Levante, pero el encuentro finalizó con un punto insuficiente para los locales y con el que queda conforme el equipo forastero.

Ficha técnica:

1 - Levante: Aitor Fernández, Son, Postigo, Vezo (Duarte, m.81), Clerc, Malsa, Melero (Radoja, m.74), Campaña, De Frutos (Roger, m.74), Morales (Sergio León, m.81)y Dani Gómez (Rochina, m. 65).

1 - Elche: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Josema, Josan, Marcone, Guti (Mfulu, m.79), Tete Morente, Boyé (Carrillo, m.90+2) y Pere Milla.

Goles: 1-0, m.12: Melero. 1-1, m.64: Tete Morente

Árbitro: Figueroa Vázquez (comité andaluz). Amonestó por el Levante a Clerc y por el Elche a Boyé, Diego González, Mfulu y Tete Morente

Incidencias: partido disputado en el Ciutat de València a puerta cerrada. Los jugadores del Levante salieron con una camiseta en la que se leía "Ánimo, Pedro", dedicada a Pedro Catalán, padre del presidente del club, Quico Catalán, que se encuentra hospitalizado.

Alfonso Gil