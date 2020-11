Xiaomi aterriza en el mercado de alta gama de Latinoamérica con el Mi 10T Pro

Fotograf�a cedida por Xiaomi que muestra su tel�fono MI 10T Pro. EFE/Cortes�a Xiaomi

Bogotá, 20 nov (EFE).- La empresa china Xiaomi anunció la llegada a Latinoamérica del Mi 10T Pro, un equipo de gama alta con el que busca posicionarse en el mercado de la región dentro de este segmento de "smartphones".

El equipo, presentado esta semana en Colombia, incluye el procesador Snapdragon 865 de Qualcomm , que, además de brindar capacidad de ejecución, permite un rendimiento óptimo en materia energética para que la batería dure más tiempo.

En la presentación se mostró el nuevo equipo como una terminal apta para los videojuegos: la GPU Qualcomm Adreno 650 y la pantalla adaptiveSync TrueColor de 144 Hz aseguran una experiencia óptima para el “gaming” móvil.

Como todo un equipo de las gamas altas de la telefonía, apuesta al desarrollo de la cámara y la experiencia audiovisual del usuario.

Xiaomi se ha destacado con las cámaras de 108 megapíxeles, sin embargo esta vez se suma una triple cámara compuesta por una ultra gran angular de 13MP y una cámara macro de 5MP.

Además de tener una potencia en los lentes que permiten hacer zoom en las fotografías sin que se "pixelen", cuenta con funcionalidades de exposición prolongada para desarrollar distintas formas de barridos, sensaciones de movimiento o usos de hilos de luz en las fotos.

Esta terminal se suma al paso del 8k en video, permitiendo grabar en la más alta resolución y añadiendo algunas configuraciones para tomar ventaja: una función para grabar en simultánea con las cámaras trasera y delantera, brindando facilidades al usuario para crear sus contenidos para redes sociales.

El Mi 10T Pro cuenta con una batería de 5.000 mAh y un sistema de optimización de consumo para que el usuario no se preocupe por la falta de energía.

El "smartphone" incluye, asimismo, tecnología MMT (Middle Middle Tab) y un proceso de carga con cable de 33W para optimizar los tiempos del usuario.

El equipo llega a los mercados de Colombia, México y Chile de forma particular, pues Xiaomi no lanzará esta terminal en Asia para enfocarse en la competencia en el mercado latinoamericano.

La terminal, que ya opera con tecnología 5G, estará disponible en una presentación de 8 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB por un precio aproximado de 730 dólares.

Datos divulgados a finales de octubre indican que Xiaomi creció un 46 % interanual y un 75 % en el tercer trimestre respecto al anterior y superó por primera vez a Apple como tercer fabricante de "smartphones" por volumen de envíos a nivel global.

El fabricante chino alcanzó durante el tercer trimestre una cuota de mercado mundial del 13 %, cinco puntos porcentuales por encima de la que obtuvo un año atrás, según datos de la consultora Counterpoint.

Además, Xiaomi alcanzó su número de envíos más altos con 46,2 millones de unidades en el tercer trimestre de 2020, creciendo con fuerza en mercados como Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África, a expensas de Huawei en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y China.