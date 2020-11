UE.- Lagarde considera "imprescindible" completar la unión del mercado de capitales

19/10/2020 La presidenta del BCE, Christine Lagarde. POLITICA ECONOMIA BCE



La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha señalado que resulta "imprescindible" completar la unión de capitales en la eurozona para acabar con la fragmentación de los mercados financieros y estimular un ecosistema más dinámico para la creación y expansión de nuevas empresas innovadoras que generen los empleos del futuro.



"Si queremos que surjan empresas nuevas e innovadoras después de la pandemia, los gobiernos deben eliminar las barreras para ellas. No se trata solo de suprimir las barreras regulatorias, sino también de crear un entorno empresarial dinámico", ha defendido Lagarde en su intervención en un congreso bancario en Fráncfort, donde ha recordado que las nuevas empresas requieren "no solo de la capacidad de entrar con facilidad, sino también de crecer rápidamente".



"La tasa de creación de empresas es similar en Estados Unidos y Europa, pero las empresas estadounidenses crecen más rápido", ha señalado la banquera central para advertir del papel determinante que puede desempeñar el sector financiero, particularmente en lo que se refiere a inversiones de capital.



"Una de las razones por las que la financiación en fase inicial es menor en Europa es que los mercados financieros nacionales están fragmentados (...) En el mundo de la posterior a la pandemia, completar la unión de los mercados de capitales ya no es algo deseable, sino imprescindible".



"Para alcanzar estos objetivos, se necesitan acciones políticas decisivas que van más allá del ámbito de la política monetaria, pero sin duda afectarán el entorno en el que operan los bancos centrales", ha concluido.