UE.- La UE defenderá en el G20 la necesidad de reforzar la OMS y prepararse para futuras pandemias

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea defenderá en la cumbre del G20 de este fin de semana la necesidad de prepararse a nivel global para responder a futuras pandemias y de reforzar para ello el papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como acelerar la cooperación en la compra de vacunas para la COVID-19, aumentar la ambición en la lucha mundial contra el cambio climático y avanzar en las conversaciones para aliviar la deuda de países en vías de desarrollo.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, han desgranado en una comparecencia de prensa conjunta las prioridades principales del bloque de cara a la reunión este sábado y domingo de los líderes del G20.



"El mundo necesita estar mejor preparado para proteger a la humanidad de futuras pandemias, tenemos que aprender la lección y trabajar más allá de la pandemia actual", ha expresado la jefa del Ejecutivo comunitario, quien ha añadido que la OMS debe jugar "un papel clave" en este sentido.



Michel ha ido incluso más allá y ha planteado la creación de un "tratado internacional" negociado entre países, agencias y la OMS, que "debe seguir siendo la piedra angular de la coordinación global". "La pandemia de la COVID-19 ha sido una sorpresa para muchos de nosotros, pero no es la primera pandemia global y desgraciadamente no será la última", ha justificado.



Más allá de la preparación de cara a futuras emergencias sanitarias globales, la UE abogará por seguir invirtiendo en el desarrollo y producción de vacunas y tratamientos para la COVID-19 de forma coordinada. Von der Leyen ha celebrado que se hayan comprometido ya 1.800 millones de dólares para la compra anticipada de vacunas y 38.000 millones para pruebas de diagnóstico y tratamientos, pero ha advertido de que no es suficiente.



"La financiación parece muy grande pero es pequeña en comparación con el coste de la pandemia", ha subrayado, para después avanzar que ha escrito una carta junto con otras personalidades para solicitar que se movilicen "los fondos necesarios".



MEJOR DISPOSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS



En este contexto, la jefa del Ejecutivo comunitario ha confiado en que la postura de Estados Unidos cambie con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y, de hecho, ha celebrado que la nueva administración se haya comprometido a aumentar la cooperación multilateral en diversos ámbitos, entre ellos el sanitario.



Otro aspecto en el que Bruselas espera un cambio de parte de Washington es en la lucha contra el cambio climático, después de que Donald Trump sacara a EEUU del Acuerdo de París. Sobre este tema, Von der Leyen ha destacado que "la mitad" de los miembros del G20 se ha comprometido ya a alcanzar la neutralidad climática para 2050 y ha confiado en que Biden llegue con un "nuevo impulso" a los debates climáticos mundiales.



En el plano económico, Michel ha enfatizado que el acuerdo de los ministros de Economía del G20 para extender la moratoria de deuda de los países más pobres es "un paso en la dirección correcta" pero "no es suficiente" porque es necesario un "mayor alivio". "Todos los acreedores deben hacer su parte", ha afirmado el belga.



NO ES FORO PARA TRATAR LOS DERECHOS HUMANOS EN ARABIA SAUDÍ



Por último, tanto Von der Leyen como Michel han dicho que el G20 no es el foro adecuado para discutir la violación Derechos Humanos por parte de Arabia Saudí, el país que este año ostenta la presidencia de turno de este organismo, aunque han destacado que la UE tiene este tema "muy alto en la agenda" y siempre se aborda a nivel "bilateral".



La alemana ha defendido que el G20 tiene una agenda "muy estricta" y un protocolo "muy claro". "No es una cumbre bilateral", ha expresado, para recordar después que la presidencia del mismo rota cada año.



"En reuniones bilaterales seguimos detenidamente la situación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí y también de la gente que defiende los derechos fundamentales, entre ellos los de las mujeres y los individuales. Es un tema que está en marcha y es muy serio", ha recalcado la presidenta de la Comisión Europea.

Te Recomendamos