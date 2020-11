Trump expone los avances de EE.UU. para una vacuna de la covid-19 en la cumbre APEC

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Washington, 20 nov (EFE).- El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este viernes de los avances en su país para lograr una vacuna para la covid-19 durante su participación en la cumbre de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebró de forma telemática.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Larry Kudlow, el principal asesor económico de Trump, explicó que él había estado también presente en la reunión y que el mensaje del mandatario estadounidense había sido: "Podemos hacerlo".

Trump "mencionó el gran progreso hecho por EE.UU., estamos a punto de una autorización para la vacuna por parte de la FDA (regulador estadounidense) y, saben, hay 20 millones de equipos de vacunas a la vuelta de la esquina, es realmente rápido, podría pasar en días, o en una semana o dos", indicó Kudlow.

Además, agregó el asesor, "el presidente habló de la gran recuperación en V de EE.UU., estamos liderando el mundo", en referencia a un tipo de recuperación económica en la que la mayor parte de la economía regresaría a niveles previos a la recesión en poco tiempo.

Kudlow destacó que en la cumbre, que describió como "una buena reunión de un par de horas" y con adjetivos como constructiva, sana y cooperativa, no hubo muchas novedades pero sí mucha colaboración.

La "APEC es una fuerza poderosa, saben, Asia, tecnología, crecimiento económico... Ha estado entre las áreas más fuertes del mundo, hay mucha cooperación para resolver una vacuna para la pandemia, la recuperación económica, avances digitales... Ha habido mucha conversación sobre eso, comercio e inversiones", detalló Kudlow.

Este viernes, la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech pidieron una autorización de emergencia a la FDA para poder comenzar a distribuir su vacuna en EE.UU., que podría suministrarse a población de riesgo a partir de diciembre.

Pfizer no se ha servido de los fondos del Gobierno de EE.UU. para el desarrollo de la vacuna, que ha financiado de su bolsillo, aunque sí ha llegado a un acuerdo con Washington por valor de casi 1.950 millones de dólares para que prover 100 millones dosis.

Por su parte, la farmacéutica Moderna, que también ha presentado resultados preliminares similares a los de Pfizer y podría solicitar la autorización de emergencia en breve, sí le debe a la inyección de fondos del Gobierno estadounidense parte de su éxito en el históricamente rápido proceso de desarrollo de la vacuna.

La cumbre de la APEC culminó este viernes con una defensa de un comercio "libre y abierto" para superar la crisis causada por la pandemia.

"Reconocemos la importancia de un comercio e inversiones libres, abiertos, justos, no discriminatorios, transparentes y predecibles para impulsar la recuperación económica en un tiempo tan exigente", rezaba el comunicado acordado por los líderes de las 21 economías integrantes del APEC, tras la cumbre celebrada de forma telemática en Malasia con la presencia del presidente chino, Xi Jinping, y Trump.

La cumbre había creado expectativas por la rivalidad entre Xi y Trump, pero Kudlow no mencionó en sus declaraciones que el estadounidense hiciera referencia a China en su intervención, mientras que el dirigente chino hizo una encendida defensa de la globalización y la apertura económica y garantizó que su país no se desconectará de la economía global.