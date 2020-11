Tenis.-Tenis/Finales.- Djokovic no falla y completa las semifinales en Londres

El número uno eliminó (6-3, 7-6(4)) a Zverev y se medirá este sábado con Thiem



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic se impuso (6-3, 7-6(4)) este viernes al alemán Alexander Zverev para avanzar a semifinales de la cita de Maestros de la ATP en Londres, donde se medirá el sábado con el austriaco Dominic Thiem.



El Grupo Tokyo 1970 de las Finales de ATP se cerró con un choque directo por estar en los cruces. El número uno no falló y completó el cuadro que peleará por el título que reúne a los ocho mejores de la temporada, con el ruso Daniil Medvedev y el español Rafa Nadal por el otro lado en el O2 de la capital inglesa.



'Nole' firmó su novena clasificación a 'semis' en un torneo que ha ganado en cinco ocasiones, en busca del récord de seis de Roger Federer, recuperando su versión más fiable. El serbio tuvo que sudar en especial en el segundo set, donde el alemán dejó cerca de 30 golpes ganadores y aún así perdió la manga en el 'tie-break'.



El número uno del mundo, que venía de ser zarandeado por Medvedev, entró mejor en el partido y logró el 'break' en el primer turno de saque de su rival. Un error que pagó caro Zverev y una ventaja con la que ya se puso por delante Djokovic (6-3). Contra las cuerdas, el alemán reaccionó y apretó al resto como no había hecho.



El de Belgrado supo defenderse del recital de raquetazos de su rival, en una segunda manga de alto nivel condenada a la muerte súbita. Un partido nuevo donde Zverev empezó a remolque, logró ponerse por delante, pero cedió ante la presión del favorito, que no falló en la reedición de la final de 2018 que coronó a Zverev.

