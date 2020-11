Soja toca máximo de cuatro años ante la preocupación por la oferta y el tiempo seco en Sudamérica

Foto de archivo ilustrativa de porotos de soja en una granja en Caaguazu, Paraguay. Feb 17, 2020. REUTERS/Jorge Adorno

Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 20 nov (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense subieron por sexta vez consecutiva el viernes y alcanzaron un máximo de cuatro años, por las condiciones secas en áreas clave de cultivos sudamericanos y la preocupación por la disminución de los suministros estadounidenses.

* El maíz y el trigo siguieron a la soja en su alza, pero una toma de ganancias al final de la semana sacó a los tres mercados de máximos anteriores.

* La soja y el maíz cerraron con ganancias semanales por tercera semana consecutiva.

* "Este año hay una preocupación por la escasez en el mercado", dijo el analista de materias primas de Rabobank, Michael Magdovitz.

* "Estamos entrando en el período en que hay un mayor requerimiento de humedad para la cosecha brasileña y cuando no queda tanta cosecha estadounidense por vender".

* Si bien algunas lluvias han llegado a los cinturones de granos brasileños y argentinos, se necesita más humedad para completar la siembra de soja y maíz e impulsar el desarrollo de los cultivos.

* La siembra de soja argentina avanzó bruscamente durante la semana pasada después de las lluvias en zonas clave afectadas por la sequía, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero gran parte del país permaneció seco.

* "El pronóstico de América del Sur todavía parece seco para la mayor parte de Argentina, y más cálido de lo esperado. Es un pronóstico del tiempo muy preocupante", dijo Brian Hoops, presidente del corredor estadounidense Midwest Market Solutions.

* Los futuros de soja para enero de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT) subieron 3,5 centavos a 11,81 dólares por bushel al mediodía CST (1800 GMT) después de haber llegado antes a 11,9675 dólares, el valor más alto para el contrato más activo desde el 13 de junio de 2016. En la semana, el precio del contrató ganó un 2,9%.

* Los futuros de maíz para diciembre subieron 0,75 centavos a 4,2325 dólares por bushel después de alcanzar un máximo de 4,3325 dólares, el máximo para el contrato más activo desde el 24 de julio de 2019. En la semana, la subida fue del 2,1%.

* El trigo para diciembre subió 1,5 centavos a 5,9314 dólares por bushel, pero cerró la semana con una baja de un 0,4%.

(Additional reporting by Gus Trompiz in Paris and Naveen Thukral in Singapore; Editing by David Goodman and Kirsten Donovan)